Diez canciones que no deben faltar en un viaje en coche

Si te espera un largo trayecto en coche para tus vacaciones no puede faltar una banda sonora que esté a la altura del viaje, sobre todo si eres de las personas que necesitan música de fondo vayan a donde vayan.

Una lista de reproducción en toda regla tiene que incluir los clásicos de nuestros artistas favoritos que nunca cansan. Cyndi Lauper, Bon Jovi, 'The Clash' o 'Green Day' pueden convertir una tortura al volante en un viaje que no querrás que acabe.



Girls just wanna have fun

Después de casi 30 años, el famoso single de Cyndi Lauper, 'Girls just wanna have fun', sigue estando de moda. Sin duda, el karaoke perfecto para iniciar un viaje con ganas de pasárselo bien.





Happy toghether -The Turtles





El grupo no es tan conocido, pero 'Happy Toghether' es todo un hito musical que forma parte de numerosas bandas sonoras de películas como 'Freaky Friday', 'Los Simpson: la película' o 'Minions'. Una canción fantástica para corear en grupo ´felices juntos´.





American Pie - Don McLean

Un clásico estadounidense que no muere es 'American Pie' compuesta por Don McLean aunque hable del 'día que murió la música'. Una canción que cualquiera puede recitar para matar, no la música, sino el tiempo en un viaje largo, o al menos el estribillo.





Uptown Funk - Bruno Mars

Aunque más moderna igual de efectiva. No hay quien se resista el ritmo de Bruno Mars en este funky producido por el DJ Mark Ronson. Aunque no podamos cantarla entera, subirá los ánimos del viaje y siempre nos quedará el gritar el "¡Uuuuh¡" entre frase y frase.



Runaway - Bon Jovi

Aunque no huyamos del todo, 'Runaway' plasma bastante bien la idea de las vacaciones, sobre todo para los jóvenes. La canción cuenta la historia de un joven que huye de casa y se rebela contra sus padres. Pero tengas 15 años o estés en la cuarentena merece la pena incluirla en la lista como buena dosis de energía.



American idio t- Green Day

La excusa perfecta para 'rockanrolear' sin piedad es el exitazo de 'Green Day' en su séptimo álbum, 'American Idiot'. Cantando, tarareando o siguiendo el ritmo con los pies, esta canción es imprescindible para ir recargando las pilas para unas buenas vacaciones.



Why Can't We Be Friends? - Smash Mouth

Una de las mejores versiones de 'Why Can't We Be Friends?' es la del grupo estadounidense 'Smash Mouth'. "¿Por qué no podemos ser amigos?" Se pregunta en el estribillo, cuya melodía anima a levantar los brazos y agitarlos al ritmo de la canción, menos los del conductor, por supuesto.



Should I stay or should I go? - The Clash

'Should I stay or should I go' otra pregunta que el mítico grupo 'The Clash' deja en el aire pero que no es difícil de responder. Nos vamos de vacaciones y no hay más que hablar, pero en el camino que no falte la buena música por favor.

Sin documentos - Los Rodríguez

Una canción en nuestro idioma seguro que nos facilita el karaoke, esta vez con el ritmo rumbero de Calamaro "¡Porque sí¡ ¡Porque sí¡ ¡Porque sí¡" Porque por muy lejos que esté tu destino el viaje se te pasará volando

Where the streets have no name - U2



Un comienzo suave y en crescendo hacia una melodía hipnotizadora. Solo tenemos que mirar al horizonte y disfrutar de la canción que cambiará un paisaje aburrido por el camino hacia el paraíso, "donde las callen no tienen nombre".