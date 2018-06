"En La Palma va a haber mucho amor"

Alejandro González es uno de los baterías más importantes del mundo. Habla de su regreso a la Isla Bonita con Maná para hacer vibrar al público canario en el macroconcierto del próximo 28 de Julio en el puerto bagañete gracias al Love Festival. El músico nacido en Miami recuerda en esta entrevista la cita que la banda tuvo con el público palmero hace ya 19 años, del compromiso de su grupo con los derechos individuales y de una trayectoria marcada por la sencillez.

Hace 19 años que no viene a La Palma pero aquella cita es aún muy recordada en la Isla... Le consideran uno de los mejores baterías del mundo, ¿cierto?

La verdad, no sé en qué categoría me quieren poner y esas cosas nunca me han llamado la atención, ni le doy mucha importancia. A lo que sí le doy importancia es que cada vez que me subo al escenario quiero dar el cien por cien. Disfruto mucho tocando la batería y para mí es un placer tocar para la gente. Siempre quiero que se vayan contentos de haber vivido una experiencia positiva. Estoy feliz de regresar a La Palma. En las Islas tenemos tantos recuerdos y tan bonitos de tantos viajes, conciertos y visitas. Y esta vez será alucinante... Maná anda haciendo un circuito de festivales por España. Somos un grupo que no ha hecho muchos festivales en su carrera pero se nos hace divertido hacer cosas diferentes y sobre todo a estas alturas de nuestra carrera. Y además qué padre ir al Love Festival, que me imagino va a estar buenísimo. Vamos a ir con una lista de canciones de muchos éxitos de la banda. Siempre llegamos muy contentos a la isla de La Palma y nos vamos muy contentos también.

Hace 19 años estuvo en La Palma, hubo casi 11.000 personas viendo a aquellos jóvenes de Maná llegando a Europa. En La Palma viven 75.000 personas y eso es meter al 15% de la población en un concierto ...

Hay mucha historia y muchos recuerdos ahí. Maná logró hacer cosas que nunca se habían visto con un grupo extranjero. Ha habido tan buena química con el público de ahí con Maná, que siempre que nos llega la notica de que vamos para España el grupo se pone muy contento. El grupo da lo mejor arriba del escenario.

Maná es Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en España. Es muy bonito que España haya reconocido ese patrimonio humano que deja siempre el grupo en temas como las reivindicaciones sociales...

Sí. Cuando nos llegó la noticia fue un tremendo honor. Imagínate, España -con el nivel cultural que tiene- considerarnos a nosotros. Fue una noticia sumamente alegre para la banda. España fue siempre como un sueño. Ir a tocar allá y tener un poquito de éxito y ver cómo las cosas han salido, cosas tan positivas. Ver la legión de fans que tenemos en España es alucinante. En el resto de Europa pensaban que Maná era un grupo español. Así que siempre hemos dicho que España es nuestra segunda casa. Ojalá la banda pueda seguir yendo a tocar por muchos, muchos años. Estamos preparándonos para empezar a trabajar en un nuevo proyecto de música, así que estaremos el año que viene de nuevo España. Ojalá podamos regresar también a las Islas, sería buenísimo.

Acaban de sorprender con un nuevo tema: la canción del mundial de la selección de México. Es tremenda...

Es la primera vez que hacemos algo así. Nunca habíamos hecho un tema para la selección mexicana. El mundial es una fiesta tan grande a nivel internacional que hemos hecho una canción para apoyar a la porra mexicana, a los fans del fútbol mexicano y sobre todo para animar a la selección. Esperemos que lleguen lo más lejos posible.

H abla de los festivales a los que la banda acude este año. El Love Festival es un evento joven que esta naciendo y que lucha por los derechos sociales y la igualdad. Maná se identifica con estos principios. ¿Qué espera del evento de La Palm a?

Se llama Love Festival y sentimos que va a haber mucho amor, mucha buena onda, mucha energía positiva. A nosotros nos encan-ta poder participar, sobre todo en cuestión de derechos individuales y que sea una gran fiesta con mucho rock and roll, que la gente la pase muy bien. Me encanta que hayan tomado en cuenta a Maná para formar parte de este festival y como siempre vamos a dar el cien por cien arriba del escenario. Lo bonito de los festivales es que independientemente de la gente que es fan de Maná y nos va a ir a ver, tam-bién va a haber mucha gente que igual nunca nos ha visto. Es una oportunidad para ganar también nuevos seguidores.

La banda estará acompañada por otros artistas como Inna, Sebastián Yatra? Va a ser un pequeña Torre de Babel: varios artistas y diferentes idiomas. Rumanía, Ucrania?

Lo bueno es que llevamos tequila y con el tequila las barreras del idioma se tumban, así que todo es fiesta y alegría.

Maná tiene su propia marca de tequila...

En una época sí, pero la buena noticia es que yo tengo ahora mi propio tequila, que ya se está vendiendo en España y se llama Mala Vida. Lo cierto es que me metí a producir mi propio tequila y la banda viaja con él. Ahí estaremos celebrando con Mala Vida en La Palma.

La banda actuará en La Palma el próximo 28 de julio y será la única oportunidad que tengan los canarios de ver a Maná...

En este circuito de verano en los festivales sí, pero la idea es volver el año que viene ya nosotros solos, bien con alguna banda que sea local o alguna que los empresarios nos recomienden porque también es importante apoyar a los nuevos grupos. Nosotros felices de volver. Ahí los esperamos, en La Palma y en el Isla Bonita Love Festival el 28 de Julio.