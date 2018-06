Simón Wright, batería de AC/DC, invitado estelar esta noche en el Magma

El británico Simon Wright (Manchester, 1963) desconocía por completo para qué banda había hecho unas pruebas después de acudir a unas audiciones donde se solicitaba un batería con este contundente mensaje: "Se busca batería, pero si no golpeas duro, ¡no vengas!". El joven Wright, de 18 años por aquel entonces, cogió las baquetas y realizó una serie de canciones con su instrumento. El resultado fue inesperado (para él). Gustó y lo llamaron al día siguiente. Fue en el lugar donde lo citarían cuando se enteró de que entraba en AC/DC, y se vio apretándole por primera vez la mano a Angus, Malcolm, Brian y Cliff, "los míticos" de la banda australiana creadora de himnos mundiales como Highway to hell o Thunderstruck. Simon nunca se creyó del todo lo que estaba pasando pero era real, tanto que transcurrieron siete años (1983 a 1990) con AC/DC que cambiaron su vida para siempre.

Wright es hoy el invitado estelar de Riff / Raff, tribute to AC/DC, entre otros proyectos en los que anda metido. Riff / Raff es una banda mayormente formada por italianos, Mauro Palermo y Walter Caliaro que son Malcolm y Angus Young, respectivamente. Ambos son muy similares a los originales, no solo en la forma de tocar sino también en la apariencia; Marco Castelli, el bajista, hace sus propias partes rítmicas con fuerza y precisión. Edo Arlenghi el cantante tiene en su rango vocal las voces tanto de Brian Johnson como de Bon Scott. Puede alcanzar las notas altas de las canciones del álbum Back in Black y también puede cantar con el estilo blues de Bon Scott. Simon es el invitado especial de esta formación que recala en Tenerife hoy en Tenerife. Aunque es la primera vez de Riff / Raff en las islas, no es la primera para Simon, que ya estuvo con otro grupo tocando en Telde (Gran Canaria). La cita en Magma Tenerife, en el municipio de Adeje, empezará partir de las 20:30 horas y las entradas están a la venta a través de www.tomaticket.es, en las tiendas MaryPaz y también en la taquilla del recinto en sus horarios de apertura al público. Por tanto, Riff / Raff tiene la suerte de tener esas manos tan vividas en la banda original con Wright en la batería. El músico de Manchester dice estar feliz de estar en un show que define como "poderoso, de alta energía y muy intenso". "Riff / Raff es una gran banda, se verá mucha energía y el público escuchará todas las canciones clásicas de AC/DC y más", advierte.