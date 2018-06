La Sinfónica estrena esta semana una obra del compositor Luis Cobiella

La Sinfónica de Tenerife se abre a los recuerdos musicales con el estreno mundial de Cinco canciones del compositor palmero Luis Cobiella. Esta partitura para soprano y orquesta, en la que participará Candelaria González, está adaptada para la ocasión por Armando Alfonso. El programa, que se completa con la Sinfonía nº 4 en Sol mayor de Mahler, será conducido por el director honorario de la formación del Cabildo, Víctor Pablo Pérez, esta tarde a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife.

Las Cinco canciones fueron gestadas por Luis Cobiella (1925-2013) en diversas épocas de su vida siguiendo también motivaciones diferentes, razón por la que no siguen un hilo argumental. No fueron concebidas tampoco para orquesta sinfónica, de ahí el papel que ha jugado en su adaptación Armando Alfonso, quien fuera titular de la orquesta durante 17 años. En cada una de las piezas que conforman esta obra se aprecia claramente la concepción que su autor tenía del género de la canción, en el que no hay una diferencia clara del papel de la soprano respecto a la orquesta.