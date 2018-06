Continúa hoy la Semana Internacional del Jazz con Woodward y Bekker

La VI Semana Internacional de Jazz Ciudad de La Laguna, organizada por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM) y la Concejalía de Cultura de la corporación municipal, continuará mañana viernes, 8 de junio, con las actuaciones de Lucy Woodward y Clarence Bekker, a partir de las 21:00 horas, en la plaza de Santo Domingo.

La iniciativa cuenta además con el patrocinio de las áreas de Turismo y Comercio de la corporación municipal, de la Fundación CajaCanarias, del Gobierno de Canarias, así como con la colaboración de Paz Cerezo y el Hotel Laguna Nivaria.

Lucy Woodward nació en Londres y pasó su infancia en Nueva York y Holanda. Es la hija de dos músicos clásicos. Su padre es director y compositor, y su madre, cantante de ópera, musicóloga, profesora y bailarina del vientre. Por ello, viviera donde viviera estaba siempre tocando y creando música.

Al terminar el colegio, Lucy Woodward estuvo tocando jazz en West Village, Nueva York, cantando en bandas de versiones y escribiendo canciones antes de tocar con Atlantic Records (2003). Fue entonces cuando llegó al top 40, con Dumb Girls, y logró el top 5 con (There's gotta be) More to Life, una canción que escribió para Stacie Orrico y con la que ganó dos premios BMI.

Con su álbum debut llevó a cabo una gira por EEUU, Japón y Nueva Zelanda y, además, apareció en The Tonight Show, de Jay Leno. Pero Woodward no quería ser una artista de pop, así que publicó su trabajo más jazzístico, potente e indi, Lucy Woodwars is? Hot and Bothered, en 2008. Con respecto a Clarence Bekker, nació en Surinam, en 1968. Se trasladó a los Países Bajos con su familia a la edad de seis años. Desde entonces, desarrolló un profundo amor por la música. A los 18 años, Clarence se unió a la banda The Swinging Soul Machine como vocalista.