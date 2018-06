Abraham Mateo llega a Tenerife en octubre

Abraham Mateo llevará su gira a Tenerife el próximo 7 de octubre, en su única cita con Canarias, con un concierto que se celebrará a las 20.00 horas en la trasera del Auditorio de Tenerife Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife.

Mateo no realizaba una gira por su país desde 2015, cuando presentó 'Who I am', y esta vez, sus millones de seguidores podrán disfrutar una versión más adulta de su música y moverse junto a un equipo de bailarines al ritmo de sus mejores éxitos.

El 'XIII tour' en su paso por España --también girará por Latinoamérica y Europa-- cuenta con presentaciones en Madrid, el 6 de octubre; Sevilla, el 12 de octubre y en Málaga, el 13 de octubre.