Izal presenta 'Autoterapia' hoy en Arona dentro del ARN Culture & Business Pride

El espíritu diferenciador y de calidad del conjunto de actividades del festival del ARN Culture & Business Pride, que desde el pasado martes se celebra en Arona con todo tipo de actividades -conferencias, conciertos, fiestas, arte, activismo y networking - también se refleja en la selección musical que se desplegará esta tarde en Las Amércias.

Como broche final a la celebración de este Pride, tendrá lugar el ARN Music Festival que en esta edición ha sumando un día a su programa más sumando dos jornadas junto a la playa -comenzó ayer sábado-. El Festival con carácter totalmente gratuito, ofrece una programación inclusiva de excepción a la que se sumarán otras actividades adicionales en un entorno único.

Esta tarde,entre las 17:00 y las 23:00 horas, tendrán lugar una serie de conciertos de carácter gratuito. En el apartado nacional destaca el estilo inconfundible del grupo indie español Izal. El quinteto encabezado por Mikel Izal que llega a la Isla en medio de la gira de presentación de su nuevo disco: Autoterapia (2018), que sonará a partir de las 19:00 horas en la calle Arenas Blancas, en playa Las Américas.

Otro de los platos fuertes de la jornada de hoy serán los británicos Rudimental, una de las bandas de música electrónica más aclamadas del momento y que darán a conocer su nuevo trabajo These Days con el que están arrasando en las listas de lo más escuchado. Su espectáculo dará comienzo a partir de las 21:00 horas. La tarde de música se encargará de abrirla Chocolate Remix, el grupo argentino de reggaetón lésbico y feminista que traerán a Tenerife sus sátiras musicales.

La II Edición del ARN Culture & Business Pride 2018 está organizado por Turismo de Arona en colaboración con el Ayuntamiento del mismo municipio. ARN culture & Business Pride se encuadra dentro de la exitosa política inclusiva que el Ayuntamiento de Arona está llevando a cabo desde hace dos años, consiguiendo objetivos sociales y económicos muy notables para el municipio.

En la I Edición del festival 2017 ya se contó con participantes tan relevantes como la ex primera ministra islandesa, Jóhanna Sigurdardöttir que gestó el matrimonio igualitario a nivel mundial; la top model internacional Hanne Gaby Odiele, persona clave en la visibilidad intersexual; el creador de Change.org y empresario, Francisco Polo; o los directores de cine Javier Calvo y Javier Ambrossi, como premiados en los Alan Turing LGTBIQ Awards, además de conciertos como los de Marc Almond, The Weather Girls, Morcheeba, Right said Fred, y muchos otras actividades y conferencias que hicieron de Playa de las Américas un destino de calidad abierto al visitante Lgtbi.