Quique Serra se une a la cantante Manel para el lanzamiento de 'All Night Long'

'All night long' es la nueva apuesta musical del dj Quique Serra, que, en esta ocasión, sobre una canción elaborada por Álvaro Garrido, se ha apoyado en la joven cantante italiana Manel (17 años) para dar vida a esta producción con mucho groove con la que pretende aportar su esencia a las pistas de baile durante los meses de verano. 'All Night Long' se puede escuchar en la plataforma Youtube (donde ya lleva más de 22.000 reproducciones), comprar en Spotify y próximamente estará disponible en el resto de plataformas digitales.

Con este lanzamiento, Quique Serra mantiene así un intenso ritmo de actividad durante el presente 2018. Inició el año con el lanzamiento del ep, Mode: Rave On, donde fusionó con maestría la esencia de los sonidos de los 80 y 90 con los mejores sonidos del dance actual, original cóctel que le ha llevado a unir varias generaciones en la misma pista de baile.

También en los primeros meses de esto año se unía al colectivo One Connection dj's con el cual presentaron el ep 'We Are Four', trabajo que les ha abierto las puertas a un verano cargado de actividad en las cabinas de dj. 'All Night Long' es un paso más en el camino de grandes sesiones y trabajadas producciones con las que Serra ha ganado actualidad en el presente años 2018.