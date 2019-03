El Gran Coso Apoteosis toma las calles de Los Cristianos

El domingo 31 de marzo a las 16:00 de la tarde se celebrará el Gran Coso Apoteosis, uno de los actos más seguidos del Carnaval Internacional de Los Cristianos tanto por los residentes como por los turistas que aprovechan para realizar el recorrido en el que participan grupos carnavaleros de muchas zonas de la isla.

El recorrido dará comienzo desde los apartamentos Paloma Beach, en la avenida Juan Carlos I y llegarán hasta el Centro Cultural de Los Cristianos. Al finalizar tendrá lugar un gran baile amenizado por las orquestas Armonía Show y Tropin en el Recinto del Carnaval (frente al edificio Valdés Center).

Durante el Coso Apoteosis estará prohibido estacionar en la calle La Caleta, av. Juan Carlos I (tramo entre Costa Mar y av. Ámsterdam), av. Ámsterdam (frente C.C. Multicentro), av. Ámsterdam (entre Centro Cultural y C.C. Valdés Cente), av. Los Playeros (entre Av. Ámsterdam y c/ Montaña Chica). c/ Valle Menéndez y av. de Londres tramo entre Jardines del Sur y Apartamentos Reverón.

Desde las 05.00 horas del 31 de marzo hasta finalización de los actos.

Asimismo estará prohibido en la calle La caleta (entre av. Ámsterdam y av. Juan Carlos I), Av. Juan Carlos I (desde la intersección con c/ La Caleta hasta av. Ámsterdam), c/ Berna, av. Ámsterdam (tramo comprendido entre av. Juan Carlos I y av. Los Playeros), av. Los Playeros (tramo desde la av. Ámsterdam hasta c/ Montaña Chica), av. de Londres (desde intersección con av. Ámsterdam en sentido descendente hasta av. Juan Carlos I), c/ Chalana y c/ Valle Menéndez en su totalidad.

Desde las 14.00 horas del 31 de marzo hasta finalización de los actos.

Se habilitará acceso para servicio público por la av. de Londres en sentido ascendente, usándolo como doble sentido entre av. Ámsterdam y c/ Asomada del Morisco.