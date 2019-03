Zeta Zetas lleva el Carnaval a la semifinal de ´Got Talent´

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha llegado, y con éxito, hasta el programa televisivo de Telecinco Got Talent. Lo ha hecho de la mano de la murga del barrio de La Salud Zeta Zetas que, contra todo pronóstico y a pesar del miedo de sus componentes por la reacción del polémico jurado de este concurso de talentos, logró ganarse el respeto del temido Risto Mejide, así como de Edurne García, Paz Padilla y Eva Isanta. En el programa emitido en la noche del lunes, la murga chicharrera, tras interpretar una parte de una de sus canciones, la dedicada a los donantes de órganos, en concreto, de corazón, consiguió los cuatro "Sí" del jurado y un pase a la semifinal, además de la ovación del público.

Pero es que, además, el temido Risto Mejide se puso en pie para aplaudirles y admitió lo mucho que le había gustado la actuación. "La verdad es que no nos esperábamos la reacción que tuvo el jurado ni la del público, sobre todo teniendo en cuenta que, cuando salimos al escenario, las caras que ponía Risto apuntaban a que no nos iba a dejar ni siquiera empezar a cantar. Aún no nos lo creemos. Para nosotros ha sido una experiencia muy emocionante. Muchos no pudimos aguantar las lágrimas, pues, además de querer llevar un trocito del Carnaval de Santa Cruz a este programa para que sea aún más conocido, también queríamos hacer un homenaje a una amiga que murió hace unos meses, a la que le hicieron un trasplante de corazón, Gara", contó ayer a la opinión de tenerife el director de Zeta Zetas, Javier Lemus.

Este explicó que todo comenzó "como una broma". "El año pasado, nos enteramos de que Got Talent realizaría un casting en Tenerife. Entre broma y broma, decidimos acudir a la prueba y, sorprendentemente, la pasamos. Lo siguiente fue el viaje hasta Barcelona, que solo pudimos realizar unos 45 de los 90 componentes de la murga. Allí nos lo pasamos genial, estuvimos todo un día grabando y todo el mundo nos trató muy bien. Al comprobar todo el talento que había, ni nos planteamos pasar a la siguiente fase. Pero nos llevamos una muy grata sorpresa cuando el público e, incluso, dos miembros del jurado, Risto y Edurne, se pusieron en pie para aplaudirnos", apuntó Javier Lemus.

Este comentó que Zeta Zetas se siente muy orgullosa de "haber representado en la Península, en este programa", al Carnaval de Santa Cruz y a las murgas, y de "haber hecho un poquito de historia, pues es la primera vez que una murga participa en un concurso televisivo de este tipo". "Las chirigotas de Cádiz sí eran más conocidas, pero las murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, no tanto. Ahora, en la Península nos conocen un poco más y, ojalá, el próximo año en lugar de tener 400.000 personas en la calle, tengamos a 500.000", agregó el director del este grupo chicharrero.

"No se puede empezar peor y acabar mejor", les dijo Risto al finalizar la actuación sobre el escenario de Got Talent. "Cuando habéis empezado, he pensado, nos vamos a la mierda. Pero resulta que no, hemos tocado el cielo. Gracias, de corazón", comentó Mejide. Con respecto a la semifinal, el director de Zeta Zetas aún no tiene claro qué tema interpretarán.

"De todas formas, aún no sabemos si nos avisarán. De todos los que pasan a la semifinal, el jurado elige a unos cuantos. Confiamos en que sí nos avisen, pues obtuvimos cuatro Sí. En el caso de que sea así, buscaremos la parte de uno de nuestros temas que emocione y con la que también enviemos un mensaje. Pero, pase lo que pase, nosotros ya cumplimos con nuestros objetivos, llevar un trocito del Carnaval de Santa Cruz al mayor número de hogares posible y homenajear a nuestra compañera Gara. Tanto si nos llaman como si no, estaremos igual de encantados", señaló Lemus.

Zeta Zetas ganó ese año el concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en el apartado de Interpretación, sorprendiendo por su originalidad sobre el escenario, con un espectáculo visual y gracias a su "canción con croma". La canción que ofrecieron en Got Talent corresponde al repertorio de 2018, cuando lograron el segundo de Interpretación.

"La verdad es que para nosotros 2019 está siendo un gran año y lo estamos disfrutando muchísimo. La constancia en el trabajo y el hecho de arriesgarnos, desde que asumí la tarea de la dirección hace cinco años, a ser una murga diferente, a pesar de las críticas y los palos que hemos recibido, están dando sus frutos", indicó Javier Lemus.