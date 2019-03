La actuación de Zeta Zetas emociona al jurado y al público en 'Got Talent'

Cuatro 'Sí' y un pase a la semifinal. Zeta Zetas logró la noche de este lunes 18 de marzo encandilar al jurado y público de Got Taelnt. La murga emocionó a todo el plató con su canción homenaje a los donantes de órganos, en concreto, de corazón, un tema que les valió en la final del Concurso de Murgas del pasado año 2018 para llevarse el segundo premio en Interpretación.

El grupo, que logró poner a Risto Mejide y Edurne en pie, así como a gran parte de los asistentes, señaló en su actuación que es un tema que les toca muy de cerca "por una compañera que, tras sufrir bastantes trasplantes, nos dejó hace unos meses y queríamos dedicarle esta canción". No se puede empezar peor y acabar mejor", llegó a decirles Risto en un primer momento. "Cuando habéis empezado he pensado, nos vamos a la mierda. Pero resulta que no, hemos tocado el cielo. Gracias, de corazón", añadió Mejide.

Fueron 45 de los 90 componentes de la murga los que llevaron esta canción al concurso televisivo que les ha hecho llegar a la semifinal. "Esta canción nos toca casi en primera persona, por una compañera que tras sufrir bastantes transplantes nos dejó hace pocos meses", señaló un emocionado Javi Lemus, director de la murga. "Merecéis el botón de oro", sentenció Risto.