"Cada año hay más drags en Tenerife"

Juan Carlos Gonaz, conocido artísticamente como Drag Hocklin, se dedica a la cocina pero, en su vida carnavalera, comenzó como drag queen hace dos años. Formó parte de la comparsa Los Cariocas y ahora y ahora ha decidido subirse a las plataformas. En verano de 2017 comenzó a realizar actuaciones en discotecas y fue el pasado año cuando el proyecto creció y se unieron bailarines para actuar en las diferentes galas de Tenerife.

¿Qué destaca del mundo drag?

Permite realizar cosas que no haces en tu vida cotidiana, crear un espectáculo, con diferentes caracterizaciones. Para nosotros, subirnos a las plataformas es una manera de expresión.

¿Cualquier persona se puede convertir en drag queen?

Por supuesto, todo aquel que tenga un poco de destreza sobre unas plataformas y sepa bailar. Da igual la edad o el género, si te gusta, puedes ser drag queen

¿Es viable un espectáculo drag en el Carnaval chicharrero?

No lo sé. Se ha barajado en varias ocasiones algo diferenciado, como hacer un Rey del Carnaval, para que no tenga el mismo término que en Las Palmas. Pero el pique insular existe en Carnaval. Creo que en Las Palmas han sido más abiertos en recibir este espectáculo que en Tenerife. Cada vez hay más demanda drag en Tenerife pero no somos los suficientes para hacer una Gala Drag Queen en Tenerife de calidad.

¿Por qué está rodeada de polémica la Gala Drag de Las Palmas?

En los últimos años se está utilizando un mensaje en el espectáculo, acorde con la fantasía. Es bueno crear este mensaje que llegue al público, porque reivindicas cosas a las que no se les presta atención en el día a día. Además se está acostumbrado a que las murgas traten estos problemas, pero que lo diga un drag choca mucho más.

¿Se debe valorar más el vestuario que las piruetas o el humor?

Se debe valorar todo: la destreza sobre las plataformas, el humor y las piruetas, porque el espectáculo ha evolucionado mucho en los últimos años. Tanto es así que la Gala Drag de Las Palmas de hace cinco año no tiene nada que ver con la de este año. Es verdad que hay algunos drags con señas de identidad propia, pero se debe valorar más el espectáculo completo.

Este año se presentaron 44 drags a la preselección y se baraja la posibilidades hacer fases, ¿cree que es lo más acertado?

No me parece nada mal porque el espectáculo está en auge y el próximo año seguro que el número será mayor. Me parece bien organizar dos fases y la final, sobre todo para que se valore por igual a todos los drag que han estado seis u ocho meses para preparar el espectáculo.

La diversidad es primordial. ¿Hay límites en el mundo drag queen?

No hay límites. Drag Noa es mujer y ha tenido buena acogida. Se puede presentar cualquiera. Quizás las personas con síndrome de Down o sordos pueden tener más problemas a la hora de crear el espectáculo, pero con el apoyo de sus equipos seguro que logran superarlo todo. Hay que aceptar la diversidad y el mundo drag es muy diverso.

¿Por qué Drag Hocklinno participó este año en la Gala Drag de Las Palmas?

Lo estudiamos hasta última hora, porque teníamos un espectáculo reivindicando el feminismo y la libertad de la mujer. Pero la búsqueda de patrocinadores no es fácil y, cuando llegó la Navidad, nos encontramos con que un patrocinador se nos echó para atrás. Era nuestra intención, pero tuvimos que quedarnos en Tenerife y prepararnos para el 2020.

¿Cuánto podría costar un espectáculo drag queen?

Puede variar. Hace algunos años, oscilaba entre los 3.000 y los 4.000 euros pero ahora ya es el doble.