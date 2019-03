El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en una revista musical reconocida en todo el mundo

Tan solo tres días después de la celebración del concierto de Juan Luis Guerra en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, una reconocida revista americana se ha hecho eco de la multitud de carnavaleros que se dieron cita ese sábado frente al escenario donde actuó el artista.

Se trata de Billboard, una de las publicaciones especializadas en música más importantes a nivel mundial, y que según la concejal de Fiestas, la nacionalista Gladis de León, se interesó por dicho concierto y solicitó fotos del mismo al Ayuntamiento chicharrero para incluirlo en sus páginas.

"Juan Luis Guerra Breaks Tenerife Carnival Attendance Record" ("Juan Luis Guerra rompe el récord de asistencia en el Carnaval de Tenerife"). Así titula la revista en su edición digital, en un texto que han publicado en la sección 'Latin Music' y en el que señalan que "el recital que ofreció el artista dominicano en la fiesta chicharrera rompió el récord de asistentes establecido en 1987 con Celia Cruz, un concierto que en aquel momento se convirtió en el mayor recital al aire libre de la historia en ese momento".

No obstante, el alcalde de la ciudad, el nacinalista José Manuel Bermúdez ya ha aclarado que no se trata de un récord real, pues no ha habido ningún notario que lo certifique, y que no se hizo para batir ningún récord, sino para que los carnavaleros disfrutaran de la fiesta chicharrera.