Bermúdez: "Gladis de León ya tiene alguna idea en la cabeza para 2020"

Plena satisfacción. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, aseguró ayer que la intención con el concierto de Juan Luis Guerra en el Carnaval capitalino "no era superar ningún récord", en alusión a las comparaciones establecidas con la también multitudinaria actuación de Celia Cruz en 1987. "Si era hubiera sido la intención, habríamos citado a un notario. Pero el récord es consecuencia de un sinfín de factores y de la respuesta extraordinaria de la gente. No era el objetivo, no era el fin", detalló el primer edil chicharrero.

Bermúdez remarcó que "para conseguir estos grandes logros, hay que trabjaar mucho". "Las cosas no salen porque sí, ni caen del cielo. Hay que poner mucho empeño y será muy difícil llegar al listón de este año", verbalizó el dirigente nacionalista. "No digo que no lo volvamos a conseguir, pero será complicado", aventuró.

En todo caso, y a expensas de lo que ocurra en las próximas elecciones municipales, el alcalde reveló que la concejal de Fiestas, Gladis de León, "ya tiene algunas ideas en la cabeza para los Carnavales del año próximo". De la edil responsable de la organización, manifestó que "hay que valorarle la dedicación, el esmero y el cuidado del detalle, que es algo de lo que todo el mundo se ha dado cuenta".

En cuanto al concierto, relató que disfrutó con todas las canciones. "Era tanta la comunión del público con él, que bailamos su repertorio completo y se nos pasó volando. Él mismo estaba entusiasmado. E interpretaba sus temas mejor que en el disco. El tono era impresionante y nos demostró que está en plena forma, así como el grupazo que le acompaña. Son unos auténticos fuera de serie", adujo el calde. Dicho lo cual, quiso explicitar su agradecimiento al equipo de Radio Club Tenerife "porque dieron el callo y demostraron que están a la altura de este Carnaval, que es el mejor del mundo".

Para Bermúdez, este concierto tiene aroma de culminación "de un trabajo de varios años". "Hemos querido darle al Carnaval una dimensión internacional. En la calle no nos supera nadie, pero había que darle un impacto a la fiesta con este tipo de artistas. El domingo abrimos los informativos a nivel nacional; no es que apareciéramos de pasada, es que nuestra ciudad fue protagonista". Y así fue. Antena 3 dedicó una pieza de casi dos minutos a la actuación de Guerra; y algo semejante ocurrió en TVE.

Bermúdez aseguró que el balance de este Carnaval es absolutamente satisfactorio. Además, tuvo un broche de oro. "El Domingo de Piñata no fue triste como otras veces; hubo desfile de todos los grupos y hasta tenemos ya el tema de la fiesta para 2020".