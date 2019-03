Manny Manuel: "Tomé ansiolíticos antes de actuar pero no estaba borracho, no me tambaleaba"

El cantante Manny Manuel, en una entrevista concedida a La Opinión de Tenerife, pide perdón por lo ocurrido en el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria pero quiere dejar claro que él no estaba borracho, aunque sí admite que tomó ansiolíticos. Explica que antes de cantar recibió una noticia "muy fuerte" de su familia, desde Puerto Rico, de la que no quiere hablar, y eso le descolocó. Agradece al municipio tinerfeño de Güímar, donde actuará el 30 de marzo, que le haya dado una segunda oportunidad, y reprocha a los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de Puerto de la Cruz que cancelaran los conciertos previstos para el Carnaval sin ni siquiera hablar con él. Dice que ahora se siente con fuerza para subirse a un escenario aunque no descarta que tenga que pedir ayuda "de algún tipo". De momento, está muy ilusionado por la actuación que ofrecerá en Güímar. "Yo siempre canto con la garganta, pero puedo asegurar que allí lo haré con el alma", apunta.

¿Qué fue lo que realmente le ocurrió el pasado 24 de febrero en el escenario de Las Palmas de Gran Canaria, de donde fue expulsado por la propia concejal de Carnaval, Inmaculada Medina?

Antes de subirme al escenario recibí una noticia muy fuerte desde mi tierra, Puerto Rico, referente a mi familia, que no desvelaré, pues yo nunca hablo de mi familia. Tomé ansiolíticos para reducir la ansiedad que sentía. No estaba bien sentimentalmente y la noticia que recibí me dislocó un poco. No subí al escenario preparado. Y asumo mi responsabilidad.

Lo que se ha dicho es que usted estaba "borracho".

Eso no es cierto. Yo no estaba borracho. Yo no me tambaleaba, porque caminaba perfectamente. Pero no estaba bien sentimentalmente y tuve que tomar ansiolíticos. Tuve un muy mal día, como lo puede tener cualquiera, pero asumo mi responsabilidad y pido perdón. Consideraron que no estaba en condiciones para estar en el escenario y lo respeto. Después me sentí avergonzado y muy triste, fueron días muy difíciles para mí.

Entonces, ¿niega que hubiese bebido alcohol antes de actuar?

Yo no estoy negando ni aceptando nada. Insisto en que no estaba bien por una noticia que recibí y tomé ansiolíticos. Viví un momento muy desagradable en el escenario y más aun cuando tuve que salir de él. Pero eso ya es pasado y ya aprendí la lección. Solo quiero que esto no vuelva a suceder y estoy trabajando para ello.

¿El artista Manny Manuel necesita ayuda?

No podría decirle si en este momento la necesito o no. Estamos trabajando y haciendo unos movimientos claves para ver si es necesario y entonces tomar una decisión u otra. Lo que está claro es que si, finalmente, la necesito, buscaré un tratamiento de una manera u otra. No tengo ningún reparo ni ningún problema en decirlo. Hay que ser conscientes y humildes, y si alguna vez alguien necesita ayuda, hay que asumirlo. Pero creo que los mejores psicólogos somos nosotros mismos y el cariño que recibimos de la gente que nos quiere. De todas formas, yo no vivo todos los días en la oscuridad. Soy una persona alegre, y me gusta estar tranquilo y en paz. Lo que ocurre es que pasé un mal momento, pero confío en que esto no vuelva a suceder.

¿Cree que la respuesta de la concejal de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria fue desmedida, al expulsarlo del escenario?

Yo no voy a realizar juicios sobre nadie. Ella entendió que esa era la manera correcta de hacerlo y la respeto. Es más, mañana (hoy) viajaré a Gran Canaria para reunirme con ella porque necesito excusarme y explicarme, desahogarme, platicar con ella, y, además, sé que es fan, que tiene mis discos. La concejal necesita una explicación y se la daré con toda mi humildad. Yo estaría encantado de actuar en Las Palmas de Gran Canaria, pero esa es una decisión que debe tomar la edil.

¿Y qué opina sobre la decisión que tomaron los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de Puerto de la Cruz, tras lo ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria, de cancelar inmediatamente los conciertos que estaban previstos para el Carnaval de ambos municipios?

Creo que fue una decisión muy precipitada. Tendrían que haberme dado, al menos, la oportunidad de explicarme. Ojalá hubiesen hablado conmigo antes. Pero en estas decisiones yo no me puedo meter, las respeto. De todas formas, lo que no sucedió en Santa Cruz de Tenerife, sucederá en Güímar. Agradeceré eternamente a este municipio y a su alcaldesa, Carmen Luisa Castro, que me hayan dado esta segunda oportunidad, porque no me iré a Puerto Rico con los brazos vacíos, podré cantar en Canarias y dar alegría, que fue a lo que vine. Le agradezco a la alcaldesa que haya creído y confiado en mí, que haya visto que estoy de pie, que haya comprendido que aquello solo fue un mal momento. Yo canto siempre con la garganta, pero puedo asegurar que en Güímar cantaré con el alma. Güímar y Dios me han dado otra oportunidad.

En Güímar actuará gratis y no ha podido cobrar los contratos que se firmaron en los municipios citados con anterioridad. ¿Le preocupa esta pérdida de dinero?

No me importa el dinero. Yo me he ganado algo más importante, que ningún millonario tiene, el abrazo de un pueblo. Mis brazos no estarán llenos de dinero pero sí de amor. Han sido miles las muestras de cariño, comprensión y apoyo que he recibido desde Canarias, pero también desde Puerto Rico, República Dominicana y desde muchas partes del mundo. Tengo que dar las gracias a los canarios por lo mucho que me están ayudando, son personas maravillosas, empezando desde mi representante Carlos Zerolo y el personal del hotel en el que me estoy alojando, Las Águilas, en Puerto de la Cruz. Estoy convencido de que cuando me marche de aquí, soltaré alguna que otra lágrima, pues Canarias me ha hecho sentir como si estuviera en mi casa. Esta fuerza que me han dado en los últimos días era lo que necesitaba. Esto es lo que necesita cualquier persona que pasa por una crisis. Los seres humanos debemos ser empáticos, aunque esto no quiere decir que yo no me haga responsable de lo sucedido. De todas formas, con respecto a los contratos que estaban firmados, eso todo está en manos de mis abogados.

¿Estaría dispuesto a mantener también una conversación con los responsables políticos de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz?

Por supuesto que sí. Estoy loco por tener una oportunidad de enmendar allí la situación tan lamentable que he sufrido, cuando sea. Si en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Las Palmas de Gran Canaria también me quieren dar otra oportunidad, yo estaré encantado. Me gustaría poder cantar mis éxitos y que la gente disfrute conmigo. Espero que algún día esto suceda. Ojalá sea en los próximos Carnavales.

¿Incluso, gratis?

Pues sí.

¿Se ha puesto en contacto con su familia?

Por supuesto que sí. Hablo con mis hermanas y mis primos. Se ha dicho que no me comunico con mi familia y eso es falso. Ellos saben cómo estoy, quién soy y hacia dónde voy.

¿Hasta cuándo se quedará en Canarias?

Me quedaré hasta finales de abril. Además, ya me están saliendo los próximos trabajos. Después de cantar el 30 de marzo en Güímar, en Tenerife, el 4 de abril estaré en una fiesta privada, en Madrid. El 5 de abril actuaré en la isla de La Palma y el 6, en Valleseco, en la isla de Gran Canaria. Detrás de la tormenta, siempre llega la calma.

El sábado pasado, Juan Luis Guerra colapsó Santa Cruz de Tenerife, ¿fue a verlo?

Pues la verdad es que sí. Decidí salir a la calle, al Carnaval, y sin disfrazarme. Y no hubo persona que no me besara, abrazara y me diera su cariño. De esta tierra me llevo la energía más hermosa de la que he recibido en los últimos años de carrera.

¿Se siente preparado Manny Manuel para volver a subirse a un escenario?

Sí, ahora mismo estoy en paz conmigo mismo. Me siento con fuerzas y con muchas ansias de subirme a un escenario para demostrar lo que soy y a lo que vine.