Güímar salva al 'Rey de Corazones'

El cantante asegura que lo ocurrido traerá muchos turistas de Puerto Rico a las Islas Canarias

Güímar ha salvado al Rey de Corazones. Cuando parecía que la carrera del cantante puertorriqueño Manny Manuel había llegado a su fin, tras ser expulsado del escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por el estado en el que se encontraba y tras ser rechazado por los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, la alcaldesa del municipio tinerfeño de Güímar, Carmen Luisa Castro, decidió darle una oportunidad. "No podíamos dejar que este gran artista, cuyas canciones todos hemos bailado, se fuera de Canarias sin antes tener la actuación que se merece. Porque todos somos humanos y nos podemos equivocar alguna vez". Así lo manifestó este lunes, 11 de marzo, Castro, en la rueda de prensa que ofreció junto a Manny Manuel para presentar el concierto que tendrá lugar el 30 de marzo en el escenario carnavalero de Güímar, en la plaza de San Pedro.

Pero no será esta la única actuación que el cantante boricua ofrecerá, al ritmo de merengue, antes de marcharse a Puerto Rico, tal y como él mismo lo anunció. Güímar le ha dado el empujón que necesitaba para que, poco a poco, se vuelva a confiar en él. El 4 de abril, Manny Manuel estará en una fiesta privada en Madrid; el 5 de abril, cantará en la isla de La Palma y el 6 de abril, lo hará en Valleseco, en la isla de Gran Canaria.

"Tras la tormenta, siempre llega la calma. Y, por eso, tengo que darle las gracias a Güímar y a su alcaldesa, por haber creído en mí", señaló el artista, ayer desde el Hotel Las Águilas, en Puerto de la Cruz, lugar en el que se celebró la rueda de prensa con la regidora del municipio sureño. Fue ese el lugar escogido para la comparecencia ante los medios de comunicación porque el cantante se encuentra alojado en dicho establecimiento turístico desde que fue expulsado del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Manny Manuel se presentó puntual y muy sonriente ante los numerosos periodistas y cámaras que lo esperaban. También había fans, entre ellos algún que otro turistas que se encontraba alojado en el hotel, que solo deseaban sacarse una foto con él. La alcaldesa y el artista se dieron un emotivo abrazo y entre ellos solo hubo palabras de agradecimiento. El cantante boricua se mostró cercano y sin pelos en la lengua, abriendo su alma, aunque ocultando algunos detalles de los que prefirió no hablar, según señaló. El Manny Manuel que compareció ayer ante los medios de comunicación nada tenía que ver con el que se subió al escenario carnavalero de Las Palmas de Gran Canaria.

Aseguró sentirse muy tranquilo y mucho más fuerte. Pidió perdón, pero aclaró que él no estaba borracho cuando intentó actuar en el Carnaval de Las Palmas, aunque sí admitió que había tomado ansiolíticos porque no se encontraba bien "sentimentalmente". También insistió en que "este capítulo quiero dejarlo ya en el pasado, pues ahora me he levantado y quiero avanzar y ser mejor persona". Incluso, Manny Manuel se animó a sacarle partido a lo ocurrido en beneficio de las Islas Canarias, "pues estoy seguro de que ahora vendrán muchos turistas de Puerto Rico a visitarlos, pues, después de lo que sucedió, los canarios me han tratado con mucho cariño y mucha comprensión".

Todo apunta, según sus palabras, a que, al menos, intentará recuperar al gran artista que un día fue. Aquel que, precisamente, en la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, en 1999, durante las fiestas del Carnaval, recibió el disco de Oro en España, o el que, en 2003, fue nominado a los Latin Grammy.

Todo comenzó en 1994, cuando Manny Manuel inició su trayectoria musical como solista. Durante toda su carrera ha conseguido diversas distinciones, méritos obtenidos incluso desde su primer disco, Rey de Corazones, con el que alcanzó en pocas semanas el certificado de Platino, convirtiéndolo así en una de las figuras musicales más queridas de su isla natal, Puerto Rico, y el que hizo, además, que se hiciera popularmente conocido como el Rey de Corazones.