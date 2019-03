Un santero alimenta la tesis del ´rapto´ de Manny Manuel

Gemis Fanelli, santero italiano residente en Fuerteventura que afirma estar tratando está tratando al cantante Manny Manuel tras el incidente en el Carnaval de Gran Canaria, ha afirmado que "hay dos manos negras" en el entorno del artista y que lo tienen "raptado" en Tenerife.

"Es de justicia divina denunciar que dos personas de su entorno presuntamente lo han raptado, lo han aislado", aseguró Fanelli en el programa Buenas Tardes Canarias, de Televisión Canaria. "No habla con nadie -prosiguió el santero-, ni con su familia, ni con su hermana que lo ha intentado en innumerables ocasiones sin éxito. Su número personal sólo lo tienen dos personas. Su propia familia, su hermana no ha podido hacerlo y éstos están contactando urgentemente con su Gobierno para poder hacerlo y llevárselo a Puerto Rico -junto a su familia- lo antes posible", aseguró.

Fanelli manifestó también que "el mánager del artista en Puerto Rico, César Sáinz, conoce perfectamente esta información y apoya lo que yo estoy diciendo".

El santero aseguró en el programa que conoció a Manny Manuel "hace una semana, al día siguiente de su actuación en Las Palmas, por una consulta on line y una llamada urgente que me hicieron desde un número oculto a la una y cuarto del día siguiente. Llevo 25 años en este mundo de lo espiritual y trato personas de todo tipo y -entre otras- también a muchos personajes conocidos, y por eso creo que contactaron conmigo, porque tengo un prestigio labrado con mi trabajo", aclaró.

Fanelli manifestó ante la audiencia de Buenas Tardes Canarias sentir el "deber de defender a Manny Manuel y de no poder desvelar toda la información" con la que cuenta en estos momentos "tras haber recibido algunas amenazas de su entorno", denunció.

Entre las controvertidas frases que ha dejado en su entrevista, Gemis Fanelli desde Fuerteventura para Buenas Tardes Canarias, una llama especialmente la atención: "Manny Manuel está aislado de toda persona que le pueda dar una verdad. Y están cobrando a costa de Manny Manuel. Ésas mismas personas -que son muy íntimas de él- son las que han impedido que Manny viniera a la isla de Fuerteventura para ser atendido a nivel espiritual. Y lo van a retener en Tenerife un mes, más o menos". Esta versión contrasta también con el vídeo que el artista ha dado a conocer a través de sus propias redes sociales mediante el cual, aparentemente, envía un mensaje de tranquilidad a sus familiares y seguidores desde el Teide agradeciendo todo su apoyo.

El que dice ser consejero espiritual del cantante, destacó además al programa Buenas Tardes Canarias que "Manny está enfermo y sólo deseo que se cure. Nadie es Dios para juzgar a nadie, por lo que no debemos entrar a eso, pero sí sabe que debe tratarse por médicos especialistas y curarse. Mi trabajo es energético, mover energías, para que dé ése paso, ayudarle y que al fin vaya a curarse con médicos", dijo.

Finalmente, Fanelli expresó su deseo de que el artista se recupere definitiva y prontamente "espero que sí, deseo que sí, pero las personas que tiene al lado son muy complicadas. Se trata de un gran artista que todos tenemos que apoyarlo", sentenció.

Sospechas



Por otro lado, desde los estudios de Buenas Tardes Canarias se realizó una conexión en directo con Puerto Rico con Jailenne Rivera, reportera de Wapa TV que aseguró que desde la isla caribeña "se sospecha que es el entorno más próximo al artista el que le administra determinados medicamentos que le están perjudicando. No es el mismo Manny el que se comunica por las diversas plataformas sociales con las que la gente se comunica con él. Genera muchas dudas y la familia no tiene ningún tipo de comunicación directa con él a pesar de haberlo intentado una y otra vez. Manny no contesta a los mensajes de texto. A pesar de lo lanzado a través de las redes sociales, hay mucha gente preocupada en la isla", aseguró durante su intervención con la mesa de actualidad de nuestro programa en streaming.

"Hay una preocupación genuina por él en la isla -reiteró- Manny ya tenía muchos y preocupantes comportamientos erráticos al salir de Puerto Rico", dijo Jailenne Rivera durante su conexión en directo con Buenas Tardes Canarias. "La familia está haciendo las gestiones necesarias con el departamento de Estado para traer a Manny a Puerto Rico porque se ve claramente, en esos vídeos que se hicieron virales, que Manny no está con sus cinco sentidos", confirmó.

Por su parte, el periodista Lito Mesa anunció que Manny Manuel ofrecerá "un concierto el próximo 29 de marzo en Güímar para pedir perdón y resarcirse con Canarias, aunque ahora mismo, al parecer la única discrepancia de la productora está en el lugar de celebración que ofrece el municipio en la misma plaza del Pueblo. También hay algunas salas importantes de la isla de Tenerife que han contactado con la productora del artista muy interesados en hacer un concierto en sus espacios", destacó