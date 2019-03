Güímar negocia con Manny Manuel para que actúe con la Billo´s Caracas Boys

El Ayuntamiento de Güímar, en el sur de Tenerife, quiere que el cantante puertorriqueño Manny Manuel actúe en el municipio. La fecha escogida es el 30 de marzo, dentro de sus actos del Carnaval, en un concierto donde ya está cerrada la actuación de la Billo's Caracas Boys.

El Consistorio, que dirige la alcaldesa del Partido Popular Luisa Castro, mantiene conversaciones con el representante del cantante puertorriqueño en Canarias, Carlos Zerolo quien ha asegurado a la opinión de tenerife que ha "habido conversaciones" aunque su participación todavía "no está" confirmada.

Tras la polémica suscitada debido a su actuación en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que provocó que fuera expulsado del escanario por estar en aparente estado de embriaguez el cantante continúa en Tenerife. Él mismo ha seguido conectado con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde ha mandado mensajes de tranquilidad a todos sus fans.

En las Islas se cancelaron todos sus conciertos previstos para este mes. Manny Manuel ha desmentido que esté pasando por una mala situación económica: "No me falta un centavo; tengo mi propio dinero, y no he pedido colectas". Además, ha aprevechado para desacreditar a aquellas personas que dicen hablar en su nombre: "No he autorizado a nadie".