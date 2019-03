Manny Manuel confiesa haber sentido "tristeza, vergüenza y angustia" por lo sucedido en los Carnavales de Canarias

El cantante se desahoga en vídeo desde Tenerife a través de Facebook

El cantante Manny Manuel, ante lo sucedido con sus actuaciones en Canarias, ha decidido desahogarse ante sus fans desde Tenerife, a través de un vídeo que ha colgado en la red social Facebook hace apenas unas horas, en el que confiesa haber sentido "tristeza, vergüenza y angustia". Ha señalado que se hace "totalmente responsable de lo sucedido". Eso sí, el llamado Rey de los Corazones también anuncia que está "de pie" y que "nada se ha acabado, comienza una batalla mucho más fuerte". "Voy a trabajar duro, por mí y por ti, que me quieres tanto", añade.

El pasado 24 de febrero, el cantante puertorriqueño fue expulsado del escenario del Carnaval de Día de Las Palmas de Gran Canaria por la propia concejal de Fomento, Servicios Públicos y Carnaval, Inmaculada Medina, debido al supuesto estado de embriaguez en el que se encontraba Manny Manuel. De manera inmediata, los ayuntamientos de Santa Cruz y de Puerto de la Cruz, en Tenerife, cancelaron los contratos que se habían firmado con el artista para que participara en los Carnavales de dichos municipios. A raíz de lo sucedido, se indicó que Manny Manuel había sido ingresado en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) por la depresión que estaba sufriendo. Este rompió su silencio en una entrevista telefónica concedida al programa Dando Candela, del canal de televisión Telemundo, indicando que se estaba recuperando en Tenerife para retomar su carrera musical. El miércoles, el cantante envió un saludo desde el Teide a través de las redes sociales.

Y este jueves, 7 de marzo, ha decidido dirigirse a sus fans. "Hoy es un gran día". Así comienza su discurso el artista puertorriqueño, quien asegura "extrañar" muchísimo a su familia, a su perrita, a Puerto Rico. Por ello, agradece toda las "muestras de cariño que he recibido". "Es brutal lo que he sentido, dentro de la situación, de la cual me hago totalmente responsable. No me estoy desligando de lo que sucedió. Pero quiero aprovechar para dar las gracias por la comprensión, por el cariño y el apoyo que me han dado, también por parte de aquellos que no han escrito cosas tan bonitas, se lo agradezco igual, porque entiendo su sentir, su decepción, su coraje. Sus comentarios me hacen fuertes, me hacen pensar y recapacitar", ha manifestado.

Manny Manuel también ha apuntado que tiene claro que "no me voy a quedar en el suelo por esta situación, pues la vida continúa". "Estoy de pie y aquí me están tratando muy bien, tengo mucha paz y una libertad increíble. Estoy luchando por ser mejor persona y lo dijo como Cruz Manuel, no como el artista. Es por la persona por la que me estoy preocupando y por la que estoy trabajando", ha indicado.

También ha explicado que "no estoy en ningún hospital ni estoy internado en ningún sitio". "Tampoco he pedido dinero a nadie, son tantas cosas las que se han dicho que ya no sé ni lo que decir", agrega. Manny Manuel cuenta a sus fans que, en estos momentos, sus muestras de apoyo han sido muy importantes para él, sobre todo, ante la "tristeza, angustia y vergüenza" que ha sentido "algunos días atrás".

"Pero hoy no soy el de ayer. Y me he dado cuenta de muchas cosas, de quién es quién y de las puñaladas que me han dado. Pero esto me sirve para aprender y para continuar. Nada ha acabado. Soy un ser humano y no voy a decir que mañana no volveré a cometer un error, pero debo seguir caminando y trabajar duro. Ahora estoy bien. Nos veremos muy pronto", concluye el artista con una sonrisa.