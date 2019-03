Manny Manuel se recupera en la Isla para retomar su carrera musical

Manny Manuel permanecerá unos días en Tenerife junto a unos amigos que tiene en la Isla y luego volverá a su Puerto Rico natal para reemprender su carrera. Esto manifestó al programa Dando Candela, del canal de televisión Telemundo, en una entrevista en la que rompía su silencio tras la polémica que protagonizó al ser expulsado del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por cantar en evidente estado de embriaguez.

En sus primeras declaraciones a un medio de comunicación, el cantante puertorriqueño de 46 años no mencionó en ningún momento el incidente en la capital grancanaria, ni por qué salió de esa manera al escenario, ni se pronunció sobre las suspensiones de otros conciertos que tenía previsto ofrecer en las carnestolendas de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, ni siquiera dijo cómo se encontraba tras ser ingresado esta semana en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) como consecuencia de una "terrible depresión", como aclararon sus representantes en un comunicado.

"Vamos pa'lante. Esto va a pasar; estoy de pie, no vencido", se limitó a asegurar Manny Manuel, sin dar más detalles de su situación. "Todo está bajo control. He sentido el apoyo de muchísima gente, como nunca en mi vida", reiteró, para asegurar que por lo pronto no iba a dar más entrevistas. Eso sí, Manny Manuel aclaró que no había dado autorización "a nadie" para que hablase por él en los medios y desmintió categóricamente que esté atravesando por problemas económicos, después de que se divulgara que se estaba organizando una colecta para ayudarlo a salir de sus problemas: "No me falta un centavo y no he pedido dinero a nadie, ni ahora ni nunca. Tengo dinero para continuar con mi vida".

El artista, conocido como El Rey de Corazones, quiso dejar claro que la decisión de permanecer un tiempo en Tenerife es suya: "Quiero estar aquí en las Islas Canarias un tiempo. Es mi decisión. Aquí tengo amigos de mis visitas en los últimos 20 años para actuar. Me están dando mucho apoyo, me llevan a comer, a arreglarme las uñas, la barba... Incluso me sacan a pasear. Son una gente maravillosa".

Manny Manuel, que se negó a hablar de su familia -"claro que amo a mi madre, como todo el mundo, pero nunca he hablado de mi familia y no voy a hacerlo ahora"-, alabó a su productor en las Islas, el tinerfeño Carlos Zerolo. "Más que mi productor en Canarias es un hermano para mí. Llevo más de 20 años viviendo aquí gracias a su confianza. Él y toda su familia me han ayudado mucho en estos días. ¡No me han soltado!", subrayó.

La estrella del merengue aseguró que echaba de menos a su país pero que prefería alargar su estancia en Tenerife: "Quiero volver a mi país para ver a toda la gente que me quiere. Hay una minoría de detractores, que se burlan. Pero la mayoría está conmigo". En este punto, manifestó que ha recibido "miles de mensajes de apoyo" a través de sus espacios oficiales en las redes sociales: "Me han llegado miles de mensajes de todos lados, de Estados Unidos, España, Sudamérica... Esto me ha ayudado mucho".

"La marea ha bajado. Ojalá que la situación tome otro color. Prefiero por ahora estar tranquilo y no ir a mi casa por el momento. Pero no dejo de extrañar mi país. Mi familia sabe perfectamente que estoy bien", concluyó un Manny Manuel que parecía recuperado y con ganas de retomar su carrera después del lamentable espectáculo que protagonizó en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.