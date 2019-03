Manny Manuel: "Yo estoy de pie, no estoy vencido; esto va a pasar"

El cantante puertorriqueño Manny Manuel aseguró ayer, en la primera entrevista que ofrece después de que fuera expulsado del escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por estar "perjudicado": "Yo estoy de pie, no estoy vencido; esto va a pasar". Sentenció así la conversación telefónica que mantuvo con la periodista Saudy Rivera, del programa Dando candela, de Telemundo, en Puerto Rico. Por la mañana el artista escribió en sus redes: "Hay un lugar muy especial en mi corazón para aquellas personas que han estado junto a mí en todo momento y me amaron cuando más lo he necesitado y más triste parecía... es por ellos que estoy vivo y estoy de pie".

El intérprete aseguró que, por ahora, ha retrasado su regreso a su país: "Quiero estar acá unos días por la marea va bajando y que tome otro color". "Me estoy fortaleciendo, para estabilizarme espiritualmente y tener más paz", añadió.

Manny Manuel dijo sentirse emocionado por las miles de muestras de cariño que ha recibido a través las tres redes sociales donde tiene perfiles, tanto personales como profesionales. "Es impresionante sentirse tan querido, bendecido, rodeado de gente maravillosa". Cuando la periodista le preguntó por qué continúa en Tenerife –sin hacer nunca referencia a su ingreso en el HUC ni a los incidentes en el Carnaval capitalino–, Manny Manuel dijo que "ha sido una decisión que tomé yo. Quiero estar un tiempo aquí, con amigos que he cultivado durante más de 20 años".

"No me han dejado solo, me están cuidando, me llevan a comer, a hacerme las uñas, cortame el pelo, me dan palabras de apoyo", añadió, para agradecer las atenciones y la preocupación de su asistenta, la puertorriqueña Liam, que no se ha separado de él durante todo este tiempo; a la vez que reconoció que lleva 20 años formando parte de su equipo. "Juntos hemos evitado los tropiezos, hemos llorado... Es un ser humano que ha dejado de ser ella para cuidarme", agradeció el cantante.

También reconoció Manny Manuel el cariño de todas las personas que le han ofrecido un techo y muestras de apoyo ante esta situación, que nunca explicó con detalle. La presentadora del programa Dando candela, de Telemundo, hizo saber al artista de la preocupación de su familia, al referirse que su entorno había solicitado colaboración al consulado para localizarlo en España, extremo que desmintió Manny Manuel. "Amo a mi mamá y no voy a hablar de mi familiar; no la voy a tocar".

Precisó que su madre tiene claro el sentimiento que existe entre ellos, "sabe que estoy bien porque he estado en comunicación con mi hermana y toda mi familia".

Cuando se le cuestionó sobre su productor en Canarias, Carlos Zerolo, y el trato que le ha dispensado, Manny Manuel manifestó que "más que un productor es mi hermano, como si fuera de mi familia". "Me viene a ver todos los días, no me ha soltado", añadió en agradecimiento al trato que le dispensa.

Ante la posibilidad de que los hechos ocurridos en Las Palmas de Gran Canaria, donde la concejal Inmaculada Medina se vio obligada a desalojarle del escenario por actuar aparentemente ebrio, le hayan cerrado las puertas en Canarias, como le planteó la periodista del programa de Telemundo, Manny Manuel dijo que, "en Canarias, tengo las puertas abiertas de parte de Carlos Zerolo, de muchos canarios de aquí, que me han ofrecido su techo y un plato de comida, y un abrazo".

E insistió sobre su regreso a Puerto Rico: "Por el momento he preferido estar con mi gente de Canarias, con ganas de llegar a Puerto Rico". En otro momento de la entrevista aseguró que "estoy loco por ir a mi casa y ver a mi familia", y hasta tuvo un recuerdo para su perra Naya. Prefirió no referirse a las personas que se han burlado, y destacó que tiene "el apoyo de la gran mayoría de puertorriqueños que me quieren ayudar y abrazar".

Manny Manuel desmintió que esté pasando por una mala situación económica: "No me falta un centavo; tengo mi propio dinero, y no he pedido colectas", precisó, para desacreditar a aquellas personas que dicen hablar en su nombre. "No he autorizado a nadie".

"Vamos pa'lante; esto va a pasar. Todo está bajo control", concluyó el cantante.