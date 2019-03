Los Indianos toman Santa Cruz de La Palma en el lunes grande del Carnaval

Miles de personas han tomado la ciudad de Santa Cruz de La Palma para celebrar el lunes grande del Carnaval de Canarias: el día de Los Indianos. Desde primera hora de la mañana la capital palmera ha comenzado a recibir, ricamente ataviados y en un ambiente festivo como pocos, a los indianos retornados de hacer Las Américas. La Espera, con Antonio Abdo y Pilar Rey, ha señalado el punto de arranque de esta gran parodia en la que no hay espectadores sino solo protagonistas. Para el recuerdo quedan también las dos bodas celebradas hoy en el marco de la fiesta (la primera en el Ayuntamiento, la segunda en el Castilo de Santa Catalina).

Uno de los momentos destacados de la jornada ha tenido lugar en el puerto capitalino, donde fueron muchos los que se congregaron para recibir a la Negra Tomasa, el característico personaje encarnado por Víctor Díaz Molina, Sosó. El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha apostado por impulsar este momento del programa de actos y en esta ocasión la Negra Tomasa ha llegado a bordo de una gran embarcación, con una numerosa comitiva de casi 50 personas, que al llevar a puerto ha sido recibida por el alcalde de la ciudad, Sergio Matos, y la concejal de Fiestas, Virginia Espinosa, y donde se instaló un puesto de aduanas de época.

El otro momento culminante de esta primera parte de la jornada tuvo lugar a mediodía, con la llegada de la Negra Tomasa a la plaza de España, hoy rebautizada como Plaza de La Habana, donde fue recibida con una enorme ovación por la multitud, al ritmo de Sangre Indiana, verdadero himno de la fiesta. Como detalle emotivo, el diseñador del cartel del Carnaval, Carlos Manuel Rodríguez, Carlines, fue el encargado de descubrir una imagen en recuerdo de Antonio Gutiérrez, fallecido el pasado año a los 92 años, quien fuera uno de los personajes emblemáticos de la fiesta con sus característicos carteles, entre filosóficos y humorísticos, donde rezaban frases como 'Lo importante no es mantenerse vivo sino humano', 'No hay dinero, no hay trabajo, pero siempre hay Indianos', 'El tiempo no me quita la ilusión' y 'Que siga la fiesta', que es el que luce en la imagen que lo homenajea.

Los Indianos no han hecho más que empezar y la fiesta se riega por toda la ciudad y promete alargarse hasta bien entrada la madrugada, con actuaciones musicales tanto en el recinto central como en la plaza de La Alameda.