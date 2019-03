El Carnaval y el Círculo, amigos desde siempre

Mano a mano de dos murgueros de pro. Pedro Mengíbar y Manolo Peña hablan del Círculo de Amistad XII de Enero y su histórica relación con el Carnaval de Santa Cruz, una fiesta que viven y amán. Estos dos miembros de la junta directiva del Recreo nos hablan del Carnaval de ayer y de hoy.

¿Cuál es su primer recuerdo del Carnaval y el Círculo?

Pedro Mengibar (PM): En mi caso fue venir a actuar con los Triki Traques en 1985.

Manolo Peña (MP): En mi caso, más que un primer recuerdo es una primera imagen. En el álbum de fotos de la familia hay una imagen mía vestido de Robín Hood, con un año de edad, disfraz con el que gané el primer premio. De mayor, a partir de 1978 ya he participado siempre del Carnaval del Círculo.

PM: En los 80 y 90 del siglo pasado los bailes de noche en la terraza eran muy populares, todo un referente del Carnaval. La gente se volvía loca por venir al Círculo.

MP: Y todos los murgueros acudíamos a la sociedad a dar nuestra opinión sobre el veredicto del jurado. Tampoco deberíamos pasar por alto disfraces muy populares del Círculo, como por ejemplo Berto con su albornoz y Luci, Antonio Medina y Montse, Otero, Rafa? Personas además vinculadas a Triki Traques.

PM: Entiendo que la relación de estas personas con el Círculo nace necesariamente del período en el que la murga ensayaba aquí.

MP: En el caso de Mamelucos, que nos fundamos en 1981, empezamos a venir al Círculo los lunes de Carnaval y desde entonces hasta la fecha.

PM: A mí me quedó la espinita de que con Trasnochados nunca vinimos a actuar al Recreo. Aunque entiendo que aquí tampoco cabe todo el mundo. Este año, sin ir más lejos, se han programado siete días de actuaciones en el teatro. Suelen venir del orden de las 32 agrupaciones y en Santa Cruz se cuenta con 110.

MP: Pedro, yo te recuerdo actuando aquí dirigiendo a la afilarmónica Nifú Nifá.

PM: En un Fin de Fiesta. Lo recuerdo perfectamente. Se me viene a la mente la imagen de don Julián, que eran el vínculo de la sociedad y muchos grupos de la fiesta. Habría que recordar que hace muchos años, los miembros de la junta directiva del Círculo visitaban a los grupos del Carnaval igual que hacían las autoridades. Eso se fue perdiendo, pero don Julián mantuvo vivo el espíritu y acudía como única representación de la sociedad a esa ronda de visitas.

MP: Recuerdo que don Julián fue el que propició la reunión en la que tomamos parte ambos más José Castilla y Humberto Gonar. Fueron varios veranos seguidos en Barranco Hondo.

PM: Era un almuerzo de hermandad. También venía el presidente, Ignacio. Era un día para hablar de Carnaval y de murgas.

MP: Y es que esta casa es de murgueros, solo tienes que mirar que también lo fue Francisco Perera, el actual presidente.

PM: Con la Nifú Nifá. De hecho, el presidente sigue acudiendo a la sede de la murga el domingo de Carnaval a pintar a los componentes.

MP: Y nuestra junta también tiene otros murgueros, caso de Juan Baeza y David.

PM: Juan Baeza, que fue componente de Singuangos y Rondallero. David en Diablos Locos después de pasar por Guachipanduzy. Somos una sociedad carnavalera la mires por donde la mires.

¿Y cómo se presenta el Carnaval de este año?

Pedro Mengibar (PM): La gran novedad del programa de este año es el Carnaval de Día. Estamos convencidos de que va a salir bien esa idea de traer un trocito del Carnaval de Día a la sociedad. Queremos que sea una parte más de toda la oferta de esa jornada. Empezaremos con un almuerzo, lo que dará paso a una verbena de tarde con la orquesta Tropín. Sin olvidar el acto de Fin de Fiesta, que sigue siendo muy relevante para nosotros, tanto es así que está incluido en el programa de actos del Ayuntamiento.

Manolo Peña (MP): Y decir que ese domingo día 3, el Carnaval de Día no alterará en nada la programación habitual de actuaciones.

PM: Ese día es muy estresante para nuestro personal, pues se empieza por la mañana con la actuación de La Zarzuela a las 12:00, luego almuerzo de Carnaval de Día y a partir de las 20:00 tendremos una de esas mini galas con cuatro agrupaciones en el teatro.

MP: Algo que siempre me ha llamado la atención es que mucha gente aún no sabe que la entrada a las actuaciones de los grupos en el Círculo es libre. En otras palabras, que no se cobra. Esto habría que recalcarlo.

¿Qué más novedades tiene el programa de este año?

PM: Pues tendremos en la noche del sábado por vez primera la actuación de una agrupación musical, en este caso la ganadora del año pasado en interpretación: Salsabor. Y luego creo que el programa habla por sí solo, pues por aquí pasan grupos coreográficos, rondallas y murgas tanto adultas como infantiles. La comparsa Danzarines Canarios vendrá a cerrar el Fin de Fiesta. No vienen más comparsas realmente por una cuestión de espacio en nuestro teatro. Este año repetimos con una de las innovaciones del año pasado y es la Piñata de la Risa. El viernes de Piñata vendrán a actuar los cuatro grupos premiados en el Canción de la Risa, presentado por Manón Marichal. O sea, que en el Círculo aquellos interesados tendrán una segunda oportunidad de volver a disfrutar con estos grupos.

MP: El programa como se ve resulta bastante completo. Y es muy gratificante que los grupos nos trasmitan la satisfacción que sienten al venir a actuar aquí. Respecto al programa tampoco podemos pasar por alto el Fin de Fiesta Infantil.

PM: Este año vienen tres murgas infantiles: Infantilmónica Triqui-Traquitos, Guachipanduzy y Lenguas Largas. El festival lo presenta Lucía Luisa, que creo resulta una garantía.

MP: El Círculo en Carnaval va muy bien servido. Se trabaja con mucha antelación y se cuenta con el aval de años anteriores. Creo que gracias a todo esto el programa sale adelante con bastante éxito.

¿Cómo se seleccionan esos grupos?

MP: La trayectoria tiene mucho que decir al respecto. Desde que se invita a un grupo por vez primera, lo normal es que repita.

PM: El encanto del Círculo con el Carnaval es mutuo y por eso los grupos piden venir aquí.

MP: El secreto es esa simbiosis que dice Pedro. Venir aquí es especial para los grupos, pues actúas en un teatro, el público siempre responde y encima te vas con el estómago lleno pues la sociedad tiene con los grupos la deferencia de invitarles a un pequeño brindis. Y les entrega un diploma de recuerdo, además de invitaciones para los bailes de noche para todos sus componentes. Hablamos de los bailes del lunes de Carnaval y sábado de Piñata.

PM: Las murgas y las rondallas se sienten muy cómodas aquí porque el teatro resulta muy acogedor. Y eso que no se cobra caché. Si por lo que fuere falla un grupo de los históricos y nos vemos en la obligación de llenar ese hueco, hemos puesto en la junta el criterio más objetivo: invitar a los ganadores del año anterior del concurso respectivo.

Quizá La Zarzuela merezca una mención al margen...

PM: Es un clásico de la sociedad. Este año actuarán el 3, a las 12.00 horas; y el 10 de marzo, a partir de las 17.00 ya en el Fin de Fiesta. Sin olvidar que también estará en el escenario del Güimerá el día 28 y en la Plaza del Príncipe con la Nifú Nifá el domingo de Piñata, entre otras actuaciones.

MP: Al socio del Círculo siempre le gustó mucho La Zarzuela.

PM: No se puede hablar de La Zarzuela sin mencionar a su director, Salvador Rojas, que es socio de mérito. Su trabajo va más allá, pues lleva igualmente la Coral Polifónica, que hace actuaciones durante todo el año por toda la Isla.

La sociedad también se pinta de Carnaval, quiero decir que durante estas fechas luce una decoración especial.

MP: En efecto, siempre siguiendo el motivo marcado desde el Ayuntamiento, con un gran esfuerzo por parte de la sociedad. Y es que el edificio de Ruiz de Padrón más metido en el Carnaval no puede estar.

Son también muchos los grupos que presentan sus disfraces en el Círculo.

MP: Ese es otro clásico aquí, en efecto. Los viernes de noviembre, diciembre y enero suelen estar copados por estos actos. Todas las semanas hemos tenido algo: Rondalla Mamel's, rondalla El Cabo, Triki Traques, etc.

PM: No me gustaría acabar sin decir que aquí ensayaron también muchos grupos. Los Triki Traques lo hicieron en una época, aunque no formando parte yo de ellos aún, hasta el punto de que en ese entonces se decía que era la murga del Círculo. Hay más casos: la rondalla Tronco Verde, de la que nacieron Singuangos; y La Zarzuela, que sigue en la actualidad y de la que ya hemos hablado.

MP: Aquí se disfrazaba y salía en una carroza la sección de pesca.

PM: En la sociedad también ensaya la murga femenina Zorroclocas.