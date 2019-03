Sirenas y pulpos malvados toman la ciudad

Un tsunami cargado de habitantes de los fondos marinos inundará Santa Cruz de Tenerife en los bailes callejeros del Carnaval que empiezan mañana. La cuenta atrás para el clímax de la gran fiesta del Archipiélago llega este fin de semana y los santacruceros siguen en busca de los materiales adecuados para el disfraz perfecto, incluso apurando hasta el último minuto. Los emblemáticos almacenes El Kilo o Almacenes Herreros son algunos de los puntos de referencia que viven estos días envueltos en telas llenas de lentejuelas, escamas y muchos colores.

Según Tita Betancourt, encargada de Almacenes El Kilo, el tejido que más se ha vendido este año es la licra con estampado de escamas. "Todos los días de este mes los grupos de chicas que se organizan para disfrazarse en grupo nos han traído cientos de fotos con distintos modelos de sirenas para que las asesoremos." Es el disfraz estrella este año entre las más jóvenes. Con un presupuesto de no más de diez euros y mucha imaginación, consiguen recrear esta fantasía y diferenciarse de los disfraces que se venden ya confeccionados. "De este tipo de tela teníamos de todos los colores, pero ya solo nos queda roja y negra. Es la que más ha salido no solo por su precio, sino porque tampoco hace falta trabajarla demasiado. Muchas chicas sencillamente las aseguran con nudos o un poco de silicona.

El 2ª más pedido

El segundo disfraz más demandado es Úrsula, la villana de la película de Disney La Sirenita. "Para los tentáculos de este personaje, hemos vendido muchísimo miraguano. Gracias a lo moldeable que es, ayuda mucho a conseguir la forma exacta. Hemos traído dos o tres bolsas cada día y no damos abasto. Nosotros mismos se los vendemos ya hecho porque a ellas no les da tiempo y quedan encantadas. Las planchas de goma espuma también se ha vendido muy bien para esto". Los tules, las telas estampadas con distintos motivos y peludas imitando pieles de animales son las siguientes que más han salido. Cada año es distinto para las tiendas en este sector puesto que los pedidos dependen de la fantasía elegida. Desde el El Kilo señalan que es una cuestión muy importante porque "dependiendo de ella, la gente es más susceptible a comprar determinadas cosas para elaborar el disfraz. Algunos años los temas eran un poco extraños y muchos no saben exactamente de qué vestirse". Sin embargo, Betancourt destaca la gran creatividad que todo el mundo desarrolla a raíz de la elección de una temática interesante y que la gente conozca. "Este año, el fondo del mar ha dado bastante juego para la elaboración de los disfraces".

Almacenes Herrero es otro punto de referencia para los carnavaleros. Este año perciben la misma actividad que el anterior, pero aseguran también que mucha gente suele dejar la confección del disfraz para última hora. Entre sus clientes, los pedidos se ajustan siempre a la fantasía carnavalera y no suelen tener que satisfacer demandas de artículos muy concretos o extraños

Pero, a pesar de la larga trayectoria que tienen estos negocios, la proliferación de bazares en los que se venden disfraces ya hechos. "La mayoría de tiendas de telas han cerrado", cuenta la encargada de El Kilo "y a nosotros nos cuesta también. Pero sobre todo el sector juvenil es el que más viene para hacerse su propio disfraz. Aquí, con unos trozos de tela pueden ser originales y diferenciarse del resto".

Fantasías hechas a mano

La tendencia mayoritaria entre los clientes es que ellos mismos se confeccionen el vestuario, cumpliendo así con la tradición autodidacta de este Carnaval. Pero Betancourt cuenta que las costureras profesionales también tienen mucho trabajo en esta época del año. "Nosotros tenemos contacto con muchas que vienen a comprar las telas aquí y nos dicen que no dan abasto. Estos últimos días incluso han tenido que rechazar trabajos de última hora porque están desbordadas".

No obstante, siempre hay personas que prefieren ideas que no tienen nada que ver con la fantasía oficial, si bien este año la mayoría se ajustarán a los motivos marinos. "Yo voy a salir en grupo y nos disfrazaremos de los personajes de la película de Disney Atlantis", contaba una joven que esperaba en El Kilo a ser atendida. "Yo voy de la princesa Kida y vine a buscar licra de color azul turquesa para hacerme yo misma el vestido".

Otro grupo de chicas que discutía sobre escoger un estampado de flores o de colores planos pero muy llamativos, decidieron disfrazarse este año de cubanas. "Queremos llevar frutas en la cabeza y unas faldas muy coloridas, pero lo hemos dejado para última hora y estamos aún decidiendo cómo lo vamos a hacer". También hay muchas personas que rescatan disfraces de años anteriores y se aseguran mucha variedad todos los días que salen a disfrutar. Hay quienes incluso los modifican cada año y obtienen nuevas creaciones a partir de piezas antiguas.