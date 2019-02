Un regreso por todo lo alto

"Este año había mucho nivel y me siento más orgulloso del título por eso". Sedomir Rodríguez de la Sierra ha vuelto al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife por todo lo alto, logrando coronar como Reina a su candidata Priscila Medina Quintero que lució sobre el escenario su fantasía La Nuit, patrocinada por Autoinsular Citroën.

El diseñador realejero no participaba en la Gala desde el año 2013, pero ahora con el título ya en su poder manifestó que está pensando en el Carnaval de 2020. "Sarna con gusto no pica, siempre lo llevas en la sangre, hay días que dices para qué te presentas, pero enseguida cambias de opinión", señaló.

Diseñador vinculado a Tenerife Moda, había presentado candidatas en el Carnaval chicharrero durante varios años, logrando en 2009 hacerse con el título de Reina Infantil. Sin embargo, hasta este año la Reina adulta se le había resistido.

2013 fue el último Carnaval en el que presentó candidata adulta y fue precisamente en ese año cuando el realejero creó su propia marca , después de haberse dedicado casi 10 años al mundo del diseño. Su firma está especializada en productos de moda tipo Pret-a-Couture nupcial y de fiesta, que apuesta por la exclusividad y la calidad en materias primas y acabados. En octubre de 2018, Sedomir abrió su primera tienda en la capital, en un histórico inmueble de la calle Imeldo Serís.

Mientras tanto, Sedomir trabajaba en la elaboración de la fantasía que acabaría presentando a la Gala de Elección de la Reina. Para elaborarla se inspiró en una vedette de los años 20, pero aseguró que se trata de un traje hecho a la medida de Priscila. 5.000 plumas de avestruz y más de 2.000 de faisán dan forma a la fantasía de más de 300 kilos de peso, en la que dominaban el dorado y el rosa empolvado "unos colores que representan a la marca de Sedomir".



Felicitaciones del jurado

Un trabajo que tuvo el inequívoco reconocimiento del jurado incluso detrás del escenario, ya que Sedomir aseguró que le llegaron a felicitar "porque me dijeron que era espectacular". De hecho, la votación del jurado otorgó a La Nuit 27 puntos de diferencia respecto a la fantasía Bésame que consiguió ser Primera Dama de Honor. Quizá la presencia de una distinguida vedette entre el jurado, la modelo y presentadora francesa Marléne Mourreau, fue también un revulsivo para que La Nuit consiguiera el cetro. De hecho, la vedette le dio la máxima puntuación a esta fantasía tanto detrás del escenario como durante el desfile.

En cuanto a las sensaciones que tuvo después de volver tras cinco años de ausencia Sedomir comentó que para él "este año ha sido como si fuera 2014 para mi y no hubiera pasado el tiempo" y reconoció que su último año fue "raro" ya que fue cuando tuvo lugar el grave accidente que casi le cuesta la vida a la candidata Saida Prieto.

El diseñador lleva preparando desde marzo del año pasado su regreso a la Gala de Elección de la Reina del Carnaval chicharrero. Un periodo en el que le ha dado tiempo de pensar una y otra vez en cómo sería su fantasía. "Le hice el tocado tres veces, la primera ella no soportaba el peso, la segunda no me gustó el resultado y en la tercera lo colgué en el traje para que ella no tuviera que aguantar el peso", explicó.

De esta manera, comentó "te ahorras sustos" como el que experimentó la candidata María José Chinea que tuvo muchos problemas para desfilar con su tocado y llegó a caer en varias ocasiones sobre el escenario del Recinto Ferial. "Yo como diseñador le habría quitado el tocado después de la primera caída", aseguró.

Sedomir conoció a su candidata después de que Priscila participara en las Fiestas de Julio de Puerto de la Cruz, de donde es la ya Reina del Carnaval de las Profundidades Marinas. Pero apuntó que también la Primera Dama de Honor, Susana Conde, ha participado en este certamen de la ciudad turística, así que Sedomir bromeó con que formar parte de este concurso portuense es garantía para conseguir algún título en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. "El año que viene veremos a todos los diseñadores peleándose por las chicas en este concurso", apostilló.

De la organización de la Gala solo pone el punto negativo en el limitado espacio que contaban los diseñadores en el backstage para ultimar sus fantasías. "El espacio entre candidata y candidata era muy estrecho, no cabíamos, pero con 10 trajes por un lado y nueve en el otro era complicado", apuntó. De resto, "había un ambiente fantástico", entre compañeros se prestaban las pistolas de siliconas y otros materiales en la recta final antes de salir al escenario.



Alto nivel de los trajes

Sedomir aseguró que todavía no ha tenido tiempo de visionar la Gala por lo que no puede opinar sobre el espectáculo. De lo que sí quiso hacer una valoración fue del trabajo del resto dev diseñadores y admitió que "había mucho nivel" y que por eso "no se me pasaba por la cabeza ganar". Entre todos los trabajos destacó las dos creaciones de Pages, una de ellas con el apoyo de McDonald's y la opinión de tenerife, la fantasía Mandala de Juan Carlos Armas y además del traje Rekristal que Silvio José Pestano elaboró con 5.000 botellas de plástico recicladas. "Es un artista, me encantó su trabajo", añadió de este último.