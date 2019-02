El diseñador de la candidata a Reina que cayó al suelo asegura que "fueron los nervios"

María José Chinea manifiesta que está "genial" y con fuerzas para disfrutar del Carnaval

Era el turno de la candidata número 10. María José Chinea Cabrera, con la fantasía Bailando bajo la lluvia, del diseñador Jorge González Santana, y en representación de Fuentealta, aparecía en el escenario de la Gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz, celebrado el miércoles, en el Recinto Ferial. Solo unos segundos después de su aparición, la cabeza de la joven se fue hacia atrás, mientras que con sus manos intentaba sujetar el tocado. Se incorporó como pudo y continuó con el desfile. Justo cuando este terminaba, sus piernas se aflojaron hasta en tres ocasiones, cayendo al suelo. La tuvieron que sacar del traje y llevársela corriendo. Afortunadamente, todo quedó en un susto y su diseñador ha asegurado a La Opinión de Tenerife que el tocado no pesaba ni estaba mal colocado. "Fue una cuestión de nervios y de mareos, seguramente debido a una bajada de tensión. Su cuerpo perdió fuerza y, por lo tanto, el equilibrio necesario para poder desfilar con el traje", explicó.

"Ella está perfectamente, que es lo realmente importante, y yo le he dicho que ni se preocupe. Estas son cosas que pueden pasar en el directo. Lo que está claro es que lo que ocurrió no tuvo que ver con la fantasía, pues el tocado pesaba la mitad que el del año pasado, uno 6 kilos, ni con que ella no estuviese preparada para desfilar, pues llevábamos ensayando desde hace tiempo y nada había ocurrido. Todo había salido muy bien. Fue una cuestión de nervios justo antes de salir al escenario. Al aflojarse su cuerpo, perdió el equilibrio. Y ya, al final, se vino abajo y fue cuando empezó a caerse. Eso sí, se portó como una campeona, dándolo todo hasta el último momento. Hizo un enorme esfuerzo", apuntó el diseñador. María José Chinea, por su parte, tan solo ha indicado que se encuentra "genial" y "con fuerza para disfrutar de lo que queda del Carnaval".

Con respecto a que la fantasía no fuese seleccionada por el jurado de la Gala de la Reina de Santa Cruz ni para formar parte del listado de los diez trajes finalistas, el diseñador Jorge González Santana, que ha ganado en los dos últimos años, ha señalado que nada puede hacer en relación a la decisión de los 15 personas que lo componían. "Para nosotros es una pena, porque uno siempre participa con la ilusión de formar parte del cuadro de honor. Pero si a las personas que formaban el jurado de esta Gala no les gustó ni el traje ni el desfile, poco podemos hacer. Se trata de una cuestión de gusto", comenta el diseñador.

Este indica que ahora necesita "descansar y desconectar" para volver a enfrentarse con fuerza al Carnaval del próximo año. Jorge González asegura que este contratiempo no le hará tirar la toalla, "pero sí es cierto que necesito ordenar mi cabeza y descansar un poco",

Sobre lo ocurrido, el director de la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz, Enrique Camacho, ha manifestado que "estas son cosas que pueden pasar, llevando o no llevando una fantasía de este tipo". "María José sufrió una pequeña bajada de tensión, pero todo, afortunadamente, quedó en un susto", dice.