Enrique Camacho: "Creo que es necesario un cambio de formato de la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz"

Enrique Camacho, director de la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, está satisfecho con el espectáculo que acogió el miércoles el Recinto Ferial, aunque anuncia que el acto necesita un cambio de formato.

¿Se siente satisfecho?

La verdad es que estoy muy contento porque hemos cumplido con el objetivo que perseguíamos, que era reflejar en la Gala de la Reina la unión de toda una ciudad en torno a la creación de esta fiesta. También es cierto que tengo mis notitas con diferentes aspectos que se deben mejorar y reconozco que fue un espectáculo largo, pero se debe tener en cuenta que teníamos 19 candidatas. De todas formas, creo que es necesario un cambio de formato, ha llegado el momento de dar un paso hacia adelante.

¿Y cómo se cambia el formato de una Gala del Carnaval sin que dicha transformación hiera susceptibilidades?

Se podrían crear mesas de trabajo para debatir este asunto y tomar decisiones, en las que participaran, entre otros, los grupos de la fiesta, los diseñadores y hasta periodistas. Yo creo que debe producirse un cambio , pero esto es algo que se tendría que acordar entre todos. Igual se decide que todo debe continuar tal y como está, y tendremos que aceptarlo.

¿Pero, según su punto de vista, qué hay que mejorar?

Podríamos empezar por la forma de elegir a la Reina, algo que ya he propuesto, pero que aún no ha podido desarrollarse. Por ejemplo, el jurado podría seleccionar a diez finalistas y, entre estas, el público elegiría a la ganadora, abriendo una votación popular. Para mí es lógico que sea la gente la que proclame a su Reina. Esto, además, aportaría un ritmo distinto a la Gala y ayudaría a que la atención se mantuviese hasta el final. Aparte de esto, se pueden valorar distintos tipo de formatos, pero manteniendo la presencia de los grupos del Carnaval; los artistas invitados, porque es una guinda del pastel que nos gusta tener; y, como es lógico, el desfile de las candidatas. Y es que al final esto es una Gala de elección de la Reina. A quien no le guste ver fantasías carnavaleras sobre el escenario, pues lo mejor es que cambie de canal o se vaya a ver otro espectáculo.

Como usted mismo ha reconocido, la Gala fue demasiado larga.

Sí, pero insisto, teníamos 19 aspirantes al título. Contar con un número tan elevado de candidatas es positivo, porque es síntoma del buen estado de salud en el que se encuentra nuestro Carnaval y nuestra ciudad, pero también dificulta que el espectáculo sea rápido y con ritmo. Además, tenemos un handicap, que no contamos con el tiempo suficiente para ensayarlo todo, por lo que realizar cambios de última hora es imposible. Sacar adelante una Gala de este tipo es muy difícil, se lo puedo asegurar. Son los grupos del Carnaval, con su disposición y entusiasmo, los que me dan el oxígeno necesario. Yo nunca he dicho que el espectáculo sea perfecto, pero puedo asegurar que "está hecho con el corazón".

Usted quería que la del miércoles fuese una Gala para la gente del Carnaval...

Y lo conseguimos. Creo que logramos mostrar un trocito de todo el trabajo que hay detrás del Carnaval, desde el que se cose el disfraz en casa con los amigos para salir de fiesta hasta los componentes de los grupos que dejan de estar con sus familias para poder ensayar. Algún día se debería realizar un documental sobre la trastienda de la fiesta chicharrera. Sin todos ellos, el Carnaval no sería nada. Y en la Gala del miércoles, lo importante no era el resultado final del espectáculo sino el trabajo de todos aquellos que se subieron al escenario. Hay que valorar que participan en el Carnaval a cambio de nada, solo de un barato aplauso, que, por supuesto, vale mucho. Hasta Marta Sánchez, antes de su actuación con Carlos Baute, se mostraba alucinada, pues le costaba creer que hubiese tanta gente participando solo por cariño y amor al Carnaval. Lo que tenemos aquí es inédito.

¿Le han puesto piedras en el camino? La murga Los Bambones cantó que la edil de Fiestas, Gladis de León, "no lo traga".

Se lo tendría que preguntar a ella.

¿Y usted la traga?

Yo no tengo ningún tipo de problema con la edil.

¿Le gustaría ser el director de la Gala del Carnaval 2020?

Sí. Yo no me canso nunca del Carnaval, porque trabajar con la gente que forma parte de esta fiesta me da oxígeno.