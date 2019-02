El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, volverá a traer a la Isla a profesionales de medios de comunicación de ámbito nacional e internacional para impulsar la repercusión del Carnaval. Así, periodistas de Estados Unidos, India, Holanda, Francia, Reino Unido y España estarán en la Isla durante los Carnavales y, además, visitarán otros lugares de interés turístico.

El consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, recuerda en una nota que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, declarado como Fiesta de Interés Turístico Internacional, resulta muy atractivo en el exterior, y con la visita de estos periodistas se refuerza "aún más" su difusión. Bernabé destaca el "esfuerzo realizado, un año más, por la Corporación insular para traer a la Isla a destacados medios, cuya presencia se aprovechará para mostrar otros atractivos turísticos con la idea de que puedan reflejar en sus artículos y reportajes todo lo que ofrece el destino como lugar de vacaciones completo".

Los medios de comunicación nacionales representados por estos profesionales, según señala el consejero, son la revista Traveling, especializada en viajes turísticos y desde el 2018 revista oficial en los vuelos de Iberia Express; Libertad Digital, que dedicará un reportaje en su sección de viajes y The Luxonomist, revista y sección digital de Mediaset dedicada al sector del lujo en todas sus vertientes.

En cuanto a los medios extranjeros, destacan Jaxfaxmagazine, una revista norteamericana especializada en agentes de viajes y destinos de lujo en todo el mundo; Gay Star News, una página web de noticias que se centra en eventos y sucesos relacionados con la comunidad LGBT; L'Est Republicain, Le Republicain Lorrain y Vosges Matin, tres medios de la misma empresa parisina que publicarán sendos artículos y reportajes sobre la Isla; Plus Media, publicación holandesa especializada en turismo, y The Explorester, blog indio dedicado al turismo internacional para gente joven con un nivel alto de ingresos.

El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, ha preparado un programa para que los periodistas acreditados puedan conocer en profundidad los eventos de mayor relevancia del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, desde la Cabalgata Anunciadora hasta el Coso Apoteosis, pasando por el Carnaval de Día.

Excursiones

El programa preparado por la Corporación insular también prevé diversas excursiones a los puntos de mayor interés de la Isla, como pueden ser La Laguna y el Parque Nacional del Teide, ambos Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; el avistamiento de cetáceos desde un barco o la visita a lugares emblemáticos de la zona Norte como La Orotava o Puerto de la Cruz. Asimismo, informa el consejero de Turismo, los periodistas tendrán oportunidad de degustar la gastronomía y los vinos de Tenerife.