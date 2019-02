Un año de reinado que ha sabido exprimir al máximo. Así lo asegura Carmen Laura Lourido Pérez, -Reina del Carnaval 2018 de la mano del diseñador Jorge González con el apoyo de Fuentealta-, cuando apenas faltan unas horas para tener que entregar el cetro a la nueva soberana de la fiesta. Está feliz porque ha podido ejercer como embajadora en Colombia, Londres y Madrid y ha cumplido con el objetivo que se había propuesto: volver a sacar al Carnaval de Santa Cruz de la Isla. Hoy tendrá que dejar paso a la que será Reina de las Profundidades Marinas, algo que asegura no le da pena porque es consciente de que "todo tiene su comienzo y su fin".

¿Cómo ha sido su reinado?

Ha sido muy gratificante. Siempre cuando quedas Reina tienes unas expectativas que no sabes si vas a poder cumplir. En mi caso he podido cumplirlo todo. Una de las cosas que me había propuesto es que el Carnaval de Santa Cruz volviera a salir fuera y sugerí que fuéramos al menos a Fitur que hacía muchos años que no se hacía. Al final fui a Colombia al segundo encuentro de carnavales del mundo. Además, fui a la World Travel Market de Londres en un evento paralelo a la feria y repetimos esa misma acción en Fitur.

¿Cree que ha tenido el protagonismo que merece una Reina del Carnaval?

Me gusta mucho moverme y aunque no me llamen siempre voy a todos lados. He ido a todas las inauguraciones de calles y plazas que homenajean a grupos y personajes del Carnaval, he participado en los dos Plenilunios, en el encendido de Navidad y he sido jurado en innumerables actos, el último en las murgas del Norte...He hecho tantas cosas que hasta se me olvidan. Además, le he ganado 20 días al reinado porque este año el Carnaval es más tarde.

¿Cómo se sentirá cuando entregue el cetro?

No me da pena porque lo he exprimido tanto que a veces pensaba que tenía que descansar. Yo creo que todo tiene su comienzo y su fin y otras chicas también tienen que disfrutar de lo que yo he vivido.

¿Qué recuerda del día de la Gala?

Mis primeras palabras fueron: No me lo puedo creer. Era muy complicado porque cada año los diseñadores apuestan más fuerte por el Carnaval, al igual que los patrocinadores y las candidatas están más preparadas. Era difícil llegar a ser Reina del Carnaval con el nivel que hay hoy en día. Después estuve muchísimos días que no me hacía a la idea. Tuve muchas emociones porque cumplí un sueño y fueron muchos meses de trabajo.

Era la segunda vez que se presentaba...

Yo conocí a mi diseñador en el Carnaval de 2017. Fue él quien me lo propuso, yo no me lo esperaba. Es más yo no me quería presentar más porque soy consciente de lo difícil que es ser candidata de cualquier diseñador. Pero era seguidora de sus diseños y pensé que si le decía que no me iba a arrepentir toda mi vida y la verdad es que fue la mejor decisión que tomé.

Fue la primera Reina mayor de 30 años, ¿se siente pionera?

Este año hay candidatas que tienen 38, 35 y 33. Me parece bastante bien porque ser Reina del Carnaval no es un concurso de Miss. Creo que es más importante que a la chica le guste y conozca el Carnaval que el hecho de que sea guapa. Eso es prioritario y no un físico porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay niñas que se presentan buscando un trampolín a otros sectores como la moda o la televisión. En mi caso tenía claro que ser Reina era ser embajadora del Carnaval. Es muy feo que te pregunten sobre grupos o diseñadores y no sepas contestar. Es algo que debería ser obligatorio, yo no soy una experta pero se debería tener unas nociones básicas de historia del Carnaval. No te presentas solo para llevar un traje. tienes que tener una preparación no solo física sino también un aprendizaje de la fiesta.

¿Tiene alguna anécdota de su año de reinado?

He tenido muchísimas. En uno de los Plenilunios una niña me entregó un dibujo de mi fantasía. Fue súper bonito.

¿Qué ha sido lo más duro del reinado?

Lo más difícil es que todo el mundo te llama y nadie es consciente de lo ocupada que estás. Me llaman los medios de comunicación, más los ensayos y luego mi vida. Llega un momento que el cansancio es tal que tu cuerpo te obliga a parar. En líneas generales ha sido un reinado muy activo. También salió la polémica de si la Gala era sexista y esto me volvió a dar más protagonismo.

Y ¿qué le pareció esta polémica?

Yo creo que en el Carnaval no se quiere explotar a la mujer sino que nosotras como candidatas a Reina queremos ser partícipes de esta fiesta con tantos años de historia y tradición. Realmente nosotras estamos ahí porque queremos y lo que llevamos son verdaderas obras de arte, no nos estamos exhibiendo así porque sí. Para cualquier chica es un lujo y un sueño.

¿Qué le parecería la idea de que hubiera un Rey?

No lo descarto. ¿Por qué ellos no se van a poder presentar?

¿Tendrá un papel destacado durante la Gala?

Este año a mi, no se si porque es mi despedida, me encanta. Está muy lograda. Estoy contenta con lo que la dirección artística me ha propuesto. Sí, tendré algún protagonismo especial, no me lo esperaba pero estoy contentísima.

¿Qué consejo le daría a las candidatas de este año?

Llevas muchos meses de ensayos, de quebraderos de cabeza y de imaginar cómo será ese día. Al final se pasa tan rápido que apenas te da tiempo de saborearlo porque los tres minutos sobre el escenario son un visto y no visto y siempre tienes ganas de volverte a subir. Yo les dije que aprovecharan la oportunidad desde que supieran que son candidatas hasta que se bajen de la carroza del Coso. Para mi lo mejor del Carnaval es la Cabalgata, el primer día es tan mágico. Fue lo que más me gustó y me dio pena que algunas compañeras debido al mal tiempo no pudieran salir a disfrutarlo.