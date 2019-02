Una Gala "para toda la gente del Carnaval"

"Este año sobre el escenario no hablaremos de los grupos que participan en el Carnaval, sino de toda la gente que, de una manera u otra, forman parte de la fiesta, desde el que cose el disfraz en su casa con sus amigos para salir a bailar hasta el que se queda sin tiempo libre y no ve a su familia por ensayar para el concurso". Así será la Gala de elección de la Reina adulta del Carnaval chicharrero que tendrá lugar esta noche en el Recinto Ferial, a partir de las 21:30 horas, según lo anunció ayer el director, Enrique Camacho.

Este, junto a la concejal de Fiestas de Santa Cruz, la nacionalista Gladis de León, y acompañados por los artistas invitados, Marta Sánchez y Carlos Baute, y por la presentadora, Laura Afonso, contó algunos detalles del acto, aunque sin desvelar realmente lo que ocurrirá sobre el escenario carnavalero. Y eso a pesar de la insistencia de los periodistas, que pedían más información para compensar el retraso, de 40 minutos, en el inicio de la rueda de prensa, celebrada ayer en el Hotel Silken Atlántida. Y es que, y según contó Marta Sánchez, no pudo "ir más rápido" porque "su mono era una pasa y no se encontraba una plancha en el hotel". Eso sí, la artista se disculpó varias veces y rogó que nadie le cogiera manía por ello.

Una vez calmados los ánimos, el director comentó que intentará este año ofrecer un espectáculo en el que "se sienta la unión de todo un pueblo para preparar el mejor Carnaval del mundo" y en el que se aprecie el trabajo que hay detrás de "tantas y tantas personas". Asimismo, confesó que, probablemente, en esta ocasión el acto llegará a las tres horas, "pues no quiero estar pendiente del cronómetro, sino de que todo el mundo, tanto el público como las personas que estén sobre el escenario, disfruten de él". También agradeció a Carlos Baute y a Marta Sánchez el entusiasmo y el cariño con el que están preparando su actuación en la Gala.

La concejal aseguró que, en esta edición del Carnaval de Santa Cruz, "si hubiésemos tenido dos recintos feriales para celebrar la Gala, los dos se hubiesen llenado, pues ha habido mucha demanda para asistir a este espectáculo". Por su parte, la presentadora del acto apuntó que la de este año "será una Gala para recordar, muy emotiva y cargada de sorpresas, en la que muchos acabaremos llorando, estoy convencida".

La cantante Marta Sánchez aseguró sentirse "muy feliz" por poder actuar junto a Carlos Baute en la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz, pues "me encanta Canarias y su gente, y cada vez que vengo me llevo un recuerdo maravilloso". "La pena que me queda es que no me puedo quedar para irme de juerga, pero bueno, algo se hará", añadió. Comentó que para ella es un "lujazo" formar parte de esta fiesta.

Por último, Carlos Baute, que aprovechó también para lanzar un "mensaje de esperanza para mi querida Venezuela", señaló que para él es un honor formar parte, una vez más, de esta fiesta. "Es la tierra de mi padre. También he disfrutado mucho del Carnaval desde la calle, poniéndome una máscara y saliendo. Y la verdad es que casi nunca me acuerdo de nada al día siguiente", manifestó sonriendo.