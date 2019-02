Susana Conde: "No tenía en mis planes ser candidata a Reina del Carnaval"

Susana Conde Alba tiene 21 años y vive en Puerto de la Cruz. Confiesa que no tenía en sus planes ser candidata a Reina del Carnaval chicharrero pero ahora, que "ya estoy dentro, estoy encantada con la experiencia". Ha estudiado Comunicación Publicitaria y trabaja como recepcionista en un hotel.

¿Cómo se convierte en candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

La pareja del diseñador Santi Castro se puso en contacto conmigo para proponerme que me presentara al casting del Centro Comercial Añaza-Carrefour. Me encontraron en instagram y les gusté. Fueron ellos los que me animaron a participar. Yo les dije que me lo pensaría y la verdad es que tomé la decisión la noche anterior a la prueba. No estaba en mis planes ser candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Ya había participado en el certamen de elección de la Reina de las fiestas de julio de Puerto de la Cruz y no quería más pasarelas. Pero no porque este mundo no me guste, sino porque tengo muy poco tiempo. La noche anterior al casting carnavalero, pasados unos tres meses desde que me lo propusieran, le estuve dando muchas vueltas a la cabeza. La verdad es que el Carnaval me gusta mucho y pensé, a última hora, ¿por qué no? Fue entonces cuando me inscribí, apenas unas horas antes de que tuviese lugar la prueba. Y al final, entre 50 chichas y sin esperármelo, fui elegida.

¿Y por qué cree que fue usted la seleccionada?

Pues supongo que fue porque encajo con la fantasía que Santi Castro ha diseñado. En ningún momento se me pasó por la cabeza que yo fuese la elegida entre tantas participantes. Para mí es todo un honor.

¿Y cómo está viviendo la experiencia carnavalera?

Es diferente a lo que yo pensaba. Creía que todo era más tranquilo. Sin embargo, el Carnaval de Santa Cruz se vive de una manera muy intensa y profesional. Estoy encantada con la experiencia. La estoy disfrutando muchísimo.

¿Qué le parece su traje?

En realidad lo vi la semana pasada. Me siento muy identificada con él. Es muy mi rollo.

¿Y como usted dice, cuál es su rollo?

La fantasía es como yo. A mí me gusta mucho la naturaleza, el mar. Sin duda, está hecho para mí.

¿Podría describir su fantasía con una sola palabra?

Es maravillosa.

¿Cambiaría algo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

La verdad es que nunca lo había vivido tan desde dentro. Y lo que estoy experimentando, me encanta. No cambiaría nada.

¿Le gustaría, tal y como lo ha propuesto, aunque sin éxito, el propio director de la Gala, Enrique Camacho, que el jurado seleccionase a diez candidatas finalistas y que, entre estas, fuese el público el que, finalmente, eligiese a la Reina?

Sería algo diferente, pero quizás tendría su peligro, pues puede ser que algunas candidatas tengan más afición que otras y esto podría provocar que el resultado final no fuese tan justo.

¿Y quiénes cree que deberían formar el jurado?

Gente que conozca el Carnaval y todo el trabajo que hay detrás de él. Por ejemplo, tendría que estar formado por diseñadores y profesionales de la interpretación, porque el papel que juegan las candidatas sobre el escenario también es muy importante.

¿Y usted está preparada para esa interpretación?

Creo que sí. Ya tengo tablas sobre el escenario porque desde pequeña he estado bailando, ballet y claquet, aunque lo he tenido que dejar por falta de tiempo. También he hecho teatro.

¿Cree que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, al igual que tiene una Reina, también tendría que tener un Rey?

Sí, siempre y cuando haya chicos que aspiran a ello. Deberían tener la misma oportunidad que nosotras.

¿Cuáles son sus aficiones?

Me gusta ir a la playa, bailar, cantar y practicar senderismo. También me gusta la fotografía.

Su principal virtud.

Creo que es la empatía.

Su principal defecto.

Que soy demasiado perfeccionista y eso es un gran defecto.

Una comida.

Las lentejas.

Una película.

Dirty Dancing.

Un libro.

Desde mi cielo.

¿Cómo se ve en un futuro?

Me veo viajando, fotografiando playas paradisiacas, y haciendo lo que me gusta, es decir, bailando o trabajando en algo relacionado con la creatividad.