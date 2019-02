Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz cancelan los conciertos de Manny Manuel

Manny Manuel ha vuelto a liarla de nuevo al subirse en un evidente estado de embriaguez al escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria donde debía cantar, pero fue expulsado por la propia concejal de Fomento, Servicios Públicos y Carnaval, Inmaculada Medina, ante la bochornosa actuación que estaba perpetrando el artista puertorriqueño. La actitud, reincidente, del conocido como rey de corazones ha servido para que los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de Puerto de la Cruz, suspendieran las actuaciones que tenían contratadas para los días de sus respectivas fiestas de Carnaval.

La respuesta del Ayuntamiento de la capital tinerfeña fue contundente y decidió cancelar el concierto contratado con el puertorriqueño para el 4 de marzo después de que su colocón saltara a las redes sociales y los digitales de los medios de comunicación canarios, que se hacían eco del bochornoso estado de embriaguez en el que Manny Manuel se había subido al escenario de Santa Catalina, de donde fue expulsado por la edil de Carnaval.

La concejal pidió disculpas al público congregado en la plaza, que no paraba de recriminarle al artista su falta de respeto y profesionalidad. Poco después, el Ayuntamiento portuense seguía los pasos del capitalino y decidía, en un escueto comunicado, suspender la actuación que tenía contratada para el día 8 de marzo.

Comunicados

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informaba anoche que "ante lo ocurrido en el concierto de Manny Manuel en Las Palmas de Gran Canaria y su repercusión mediática y social, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anuncia la cancelación del concierto que teníamos concertado para la noche del Lunes de Carnaval", refiere el Consistorio capitalino en su comunicado. La Corporación local subrayó, asimismo que "el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tiene una imagen impecable tanto nacional como internacionalmente, y no apoya artistas que no tengan un comportamiento profesional que sea acorde con nuestra fiesta".

El comunicado añadía que "a partir de este momento", el Organismo Autónomo de Fiestas trabaja para traer a un artista reconocido para sustituir al puertorriqueño.

Por su parte, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz emitía también un comunicado que se expresaba en términos muy parecidos. Así, el Consistorio portuense indicó que "ante los lamentables hechos ocurridos en el concierto de Manny Manuel en Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha decidido cancelar la actuación que el cantante iba a realizar en el Carnaval Internacional el viernes, 8 de marzo. En el día de mañana [hoy lunes para el lector] anunciaremos el artista que sustituirá al cantante puertorriqueño".

Ambos comunicados son respuesta al comportamiento protagonizado por Manny Manuel a las 15:00 horas en el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en el que debía actuar, pero no pudo hacerlo en condiciones por estar "borracho". La concejal Inmaculada Medina, que expulsó al artista, afirmó que "no se puede permitir que nadie venga a reírse de nosotros", explicó al público, que seguía silbando y abucheando. "Asumo la responsabilidad y pido disculpas", añadió, antes de apostillar: "En estas condiciones no lo permito. Con dinero público, ¡no!", concluyó.

No es la primera vez que el rey de corazones protagoniza un episodio similar. En 2015, el artista circuló ebrio y causó un accidente al chocar contra un vehículo de la Policía de Puerto Rico, con dos agentes en su interior y uno de ellos sufrió heridas leves. En ese momento se sometió al test de alcoholemia y registró 0,25 de alcohol en su organismo, una tasa tres veces mayor de la permitida por la ley de la isla caribeña.

Antes, en 2011 casi pierde la vida cuando la Policía de Puerto Rico lo halló herido en Condado, el área turística de la capital puertorriqueña, con lesiones en su cadera, costillas y rostro, bajo los efectos del alcohol.

Pero el episodio más reciente tuvo lugar este mismo mes de febrero, cuando detrás del volante, chocó en estado de embriaguez contra la puerta de la estación WIPR, según informó Noticel.