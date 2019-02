"Quitaron el tope de edad y he podido cumplir mi sueño"

Luz Vanessa Alonso tiene 38 años y vive en La Laguna. Lleva junto a su padre la empresa Cortes y Pliegues Tenerife que patrocina su fantasía. Siempre había querido presentarse como candidata a Reina del Carnaval. Sin embargo, a medida que iba cumpliendo años sentía que su sueño se le escapaba, ya que hasta hace unos años existía un límite de edad para poder presentarse al certamen. Por eso, tras conocer que ahora no había nada que le impidiera cumplir esa aspiración se ofreció ella misma como la persona que lucirá la fantasía patrocinada por la empresa familiar.

¿Es la primera vez que se presenta a un certamen como este?

Sí, del Carnaval sí es la primera vez que me presento. He participado en algún que otro certamen pero hace bastante tiempo. Yo siempre he estado metida en el mundo del espectáculo y las comparsas.

¿Cómo está viviendo la experiencia?

A tope dándolo todo. Yendo a todos los sitios que puedo, ayudando con la fantasía y hasta quemándome con la silicona porque es una experiencia que no creo que vuelva a repetir.

¿Es carnavalera?

Bastante estuve un par de años en comparsas. Ahora no porque me lo impide el trabajo ya que soy bailarina en el Puerto. Los ensayos de las comparsas son muy sacrificados y ahora mismo no puedo compaginarlo.

¿Cómo surgió la oportunidad de presentarse como candidata?

La empresa patrocinadora es de mi familia y el diseñador vino a ofrecernos su propuesta, así que yo me ofrecí para ser la candidata. Siempre había tenido ilusión, pero hace un par de años había una edad tope para presentarse y ya lo daba por perdido. Pero ahora ya no existe ese impedimento y me parece estupendo porque hay muchas personas de mi edad e incluso mayores a las que les gustaría y no podían por el tema de la edad.

¿Cómo se está preparando para el día de la Gala?

Yo voy todo el año al gimnasio y me cuido bastante. Ahora ya estoy empezando a vivir los nervios, viendo lo poco que queda.

¿Qué es a lo que le tiene más reparo?

Cuando sea el momento en el que se abra la puerta y me toque salir al escenario. Yo ya he estado ya delante del público con las comparsas y el baile y quizá le estoy dando más importancia de la que tiene. Así que solo pienso en disfrutar y poder mostrar mi fantasía y pensaré que está chupado.

¿Qué cualidades piensa que debe tener una Reina del Carnaval?

Yo creo que como se nos dijo en una de las reuniones, no debemos pensar que vamos a un certamen de belleza. No tenemos que ser las más guapas sino simplemente disfrutarlo y agradecer el simple hecho de ser candidata porque no todo el mundo tiene la oportunidad de vivirlo.

¿Qué quiere transmitir en el escenario?

Que la gente vea que estoy disfrutando con mi fantasía y también quiero que disfruten de mi actuación. Quiero transmitir seguridad, algo que espero ir adquiriendo cuando ensayemos sobre el escenario.

¿Cómo definiría en una palabra la fantasía?

Impresionante .

¿Qué es lo que más le gusta de la fiesta?

Me encanta todo, aunque soy más de vivirlo dentro de un grupo. Sin embargo, si no estoy dentro de ninguno suelo bajar a disfrutarlo.

¿Qué le parece el tema elegido para el Carnaval?

Me gusta mucho y además me parece muy bien porque ya estamos rodeados de mar y que mejor que plasmarlo en el Carnaval.

¿Cambiaría algo del Carnaval?

Solo el frío que hace en febrero. Es broma, no cambiaría nada, somos uno de los Carnavales más importantes del mundo y si modificamos algo eso podría cambiar.

¿Ha seguido la Gala de Elección de la Reina los años anteriores?

Sí bastante, me encanta vivirla. Hace unos años la veía por la televisión pero vivirla allí en el Recinto es impresionante. Me gusta mucho más, no tiene nada que ver cómo se ven las fantasías allí que por la televisión.

¿Recuerda alguna Reina en particular?

Pues no porque para mi todas han sido importantes en su papel.