"Mi familia es carnavalera y ha sido el sueño de toda mi vida"

El próximo 27 de febrero no será la primera vez que Ana María González pise el escenario del Carnaval del Recinto Ferial, pero lo hará siendo, como el resto de sus 18 compañeras, protagonista de la Gala de Elección de la Reina. Y es que esta lagunera cumplirá uno de sus sueños a sus 34 años recién cumplidos porque siempre ha vivido el Carnaval desde dentro, como componente de la comparsa Los Balleiros y porque, además, tiene un hijo que forma parte de la murga Lenguas Largas.

¿Cómo fue elegida candidata?

Siempre quise ser candidata a Reina del Carnaval, desde que era muy pequeña. El impulso para hacerlo este año quizás se deba a las gana que tenía de dejar atrás un año que ha sido muy malo para mi. Así que me presenté al casting del Bongo Ciudad de La Laguna. Me apunté pensando que no iba a superar las pruebas, porque fueron cuatro casting muy duros, pero aquí estoy como candidata.

¿Cómo está viviendo la experiencia de participar como candidata a Reina del Carnaval?

Para mi es todo nuevo. Nunca me había presentado a un certamen de belleza ni me habían hecho entrevistas ni había tenido nada que ver con temas de protocolo, pero lo estoy llevando bien, muy ilusionada.

¿Es carnavalera?

Mucho, muchísimo. Estuve hace un montón de años en la comparsa Los Balleiros y tengo un hijo de 11 años que el año pasado presentó la Gala de Elección de la Reina Infantil y está en la murga Lenguas Largas. Mis hermanos han estado en murgas como Los Bambones, así que me he criado en una familia murguera y soy murguera y carnavalera.

¿Cómo se está preparando para la Gala?

Con mucho esfuerzo en un gimnasio en lo que al físico se refiere, pero también en lo mental o en lo que se refiere a los hábitos a los que estaba acostumbrada en el día a día en el trabajo para poder asistir a todos los compromisos que tienes. Es muy duro, verdad, y a la vez muy bonito.

¿Qué es lo que más puede temer o le costaría afrontar como candidata?

Creo que nada. No temo nada porque son muchas las ganas que tengo de salir al escenario que otra cosa. Son muchos los nervios, pero no tengo miedo ninguno porque llevo toda mi vida detrás de cumplir este sueño, de ser candidata a Reina del Carnaval, de entrar en el escenario y vivir toda esta experiencia.

¿Qué cualidades piensa que debería tener una Reina del Carnaval?

Creo que las candidatas deben mostrarse como son, ser naturales y sencillas. Si eres elegida Reina del Carnaval se te hará todo muy extraño si no eres carnavalera, si no tienes naturalidad para disfrutar de las fiestas.

Imagínese que ya es la noche del próximo miércoles día 27 y los presentadores de la Gala pronuncian su nombre, el título de la fantasía que viste y se abren las puertas ¿Qué es lo primero que le gustaría transmitir al público que la estará viendo?

Me gustaría transmitir al público lo que realmente significa mi fantasía. Que defiendan conmigo el traje y que lo vivan tanto como yo lo he estado haciendo durante todo este tiempo de preparación.

Es probable que no me revele ningún secreto de la fantasía que lucirá, pero defínala con una palabra.

Espectacular

¿Se ha implicado en la elaboración de la fantasía?

Sí, claro. De hecho estoy ahora mismo respondiéndole mientras estoy en el taller ayudando al equipo a Antonio Santos, mi diseñador, y a todo su equipo.

Cuando se lo ha probado ¿Ha tenido la sensación de que la fantasía está hecha para usted?

Está hecha para mi. No tengo dudas, de hecho y sin querer revelarle muchos detalles, sí puedo decirle que tiene que ver con mi experiencia o ámbito emocional y diario. Guarda mucho significado para mi.

¿Suele disfrazarse?

Sí, claro.

Y ¿qué disfraz es el que más se ha puesto?

Pues no sé por qué, pero todos los años acabo disfrazándome de pirata algún día. Me disfrazo de más cosas, pero siempre coincide que, al menos un día en cada Carnaval, me disfrazo de pirata. No sé si es por tradición o qué. El año pasado me disfracé también de sirena y el anterior, de buceadora.

Osea que el tema elegido para el Carnaval de este año le viene casi como anillo al dedo.

Si, eso parece. Y me encanta porque estoy muy vinculada con el mar ya que de hecho practico el buceo. Para este año no le puedo pedir más: he sido elegida candidata y podré subir al escenario del Recinto Ferial en un Carnaval con un tema que me encanta.