"En un futuro me veo rodeada de niños en un cole y de perros en casa"

Viviane Cordobés Ramos tiene 22 añitos y se está preparando unas oposiciones para maestra de Educación Primaria. Es chicharrera pero ahora vive en Los Realejos. Se ha convertido en la candidata de Juan Carlos Armas gracias a su madre. En un futuro dice que se ve rodeada de niños en un colegio y de perros en su casa.

¿Cómo se convierte en candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Pues fue gracias a mi madre. Ella trabaja en el Centro Comercial Alcampo La Laguna y es amiga del diseñador Juan Carlos Armas, por lo que decidió ponerlos en contacto. Sabía que a Juan Carlos, que lleva sin participar en la Gala del Carnaval de Santa Cruz ocho años, le hacía mucha ilusión regresar con Alcampo, pues la única reina que tiene el centro comercial es de él y hay muy buena relación. Mi madre, que fue candidata hasta en tres ocasiones, en los años 1988, 1990 y 1991, y que adora el Carnaval, me propuso como posible aspirante al conocer el tipo de chica que buscaba el diseñador para su fantasía. Juan Carlos fue sincero conmigo en todo momento, reconociéndome que tenía varias candidatas en mente y que ya me diría. Al final, me llamó. Yo no me lo podía creer. Fue una muy grata sorpresa. Se lo tengo que agradecer a mi madre.

El diseñador Juan Carlos Armas regresa al Carnaval de Santa Cruz después de varios años y la ha elegido a usted para hacerlo, ¿siente algo más de responsabilidad por eso?

La verdad es que estoy nerviosa, pero no creo que tenga más responsabilidad que otra candidata. Cada una de nosotras debemos defender con todas las fuerzas e ilusión el trabajo que hay detrás de nuestras fantasías, sean de quien sean.

¿Podría describir su traje con una palabra?

Lujo. Mi diseño es una maravilla. Cada vez que lo veo, lloro de la emoción. Es espectacular.

¿Cambiaría algo de la fiesta chicharrera?

La verdad es que me gusta todo. Lo único que veo mal, y a lo mejor me estoy metiendo donde no debería, es que la policía pase de largo cuando ve a chiquillos de 13 años bebiendo alcohol en la calle. Creo que, al menos, debería retirarles las bebidas. Yo he visto, como algunos agentes, que no todos, por supuesto, pasan al lado de ellos y miran hacia otro lado. Al igual es que no pueden hacer nada.

¿Le gustaría, tal y como lo ha propuesto, aunque sin éxito, el propio director de la Gala, Enrique Camacho, que el jurado seleccionase a diez candidatas finalistas y que, entre estas, fuese el público el que, finalmente, eligiese a la Reina?

Pues me parece muy buena idea. En Las Palmas de Gran Canaria, en la Gala Drag, funciona. Estaría muy bien que aquí también la Reina del Carnaval se eligiese entre un jurado y el público.

¿Y quiénes cree que deberían formar el jurado?

Personas vinculadas al Carnaval, que conozcan esta fiesta, que la hayan vivido de alguna manera.

¿Cree que el Carnaval también debería tener un Rey?

Pues claro que sí. Me parecería estupendo. Incluso, creo que no habría por qué celebrar dos galas diferentes, una para chicas y otra para chicos, sino que en un mismo acto se eligieran a la Reina y al Rey del Carnaval. Podría ser una gala mixta. Si hablamos de igualdad, tenemos que hacerlo en todos los sentidos.

Sus principales virtudes.

Tengo mucha paciencia. Y soy muy extrovertida y familiar.

Sus principales defectos.

Soy demasiado perfeccionista y esto no es nada bueno.

¿Cuáles son sus aficiones?

El voleibol, soy entrenadora y también juego. También me encantan los perros. Tengo una.

Una comida.

El salmón.

Una película.

Pretty Woman y Harry Potter.

Un libro.

Flor del desierto.

Una canción.

Runnin'.

Una noticia de los últimos días o meses que le haya impactado.

No es muy reciente, pero si hay algo que me ha impactado es que Donald Trump se haya convertido en presidente de los Estados Unidos y que la extrema derecha esté cogiendo tanta fuerza.

¿Cómo se ve en un futuro?

Rodeada de niños en un cole y rodeada de perros en mi casa.