Cascarrabias terminan de tocar el cielo

Cascarrabias se alzó este sábado con el primer premio de Interpretación del XXVII Concurso de Murgas del Norte, una velada quizá con un discreto nivel general pero que estuvo acompañada por un clima benévolo para los murgueros y para los casi 1.800 aficionados que prácticamente llenaron las gradas de la Plaza del Quinto Centenario. El máximo galardón de los de Javier González (el primero que logran en su historia) se debe, en buena medida, a un repertorio equilibrado (en fase y en final), sin estridencias ni brillantez, pero que destacó por encima del resto. Y es que varios de los grupos que pasaron el corte demostraron haber dejado en la fase algunos de sus mejores temas, lo que les ha condenado dentro de unas bases que puntúan los cuatro temas.

Los portuenses ya llevaban tres años seguidos mojando y esta vez se han hecho con el máximo galardón, que a su vez en salvoconducto para participar en el Concurso de Santa Cruz en 2020. El segundo premio de Interpretación recayó en Tiralenguas (que no pudo revalidar su título de 2018), mientras que terceros fueron Ferrusquentos (su primer cartón de esta modalidad), quedando un accésit para los Trinkosos. En el apartado de presentación el máximo galardón recayó en Ferrusquentos (por sus guerreros del hielo), seguidos de Risilocas y de Trinkosos, segundo y tercero respectivamente, mientras que Apresuradas logró un accésit. Por su parte, el Premio Criticón fue a parar a manos de Cascarrabias por su primera canción de esta final, Un tema a la carta.



Trinkosos

Un homenaje a la cantera murguera norteña (con miembros frente al escenario de cada una de las siete infantiles de la comarca) significó el aldabonazo de salida para la final de este sábado. Un inicio en el que Trinkosos mostró, si cabe, aún más potencia que en su arranque de las fases.

El manual del buen murguero fue su primer tema a concurso. Una especie de decálogo en el que sacrificaron cualquier tipo de introducción para ir a saco proponiendo cambios para "mejorar y engrandecer el concurso", y "no envidiar al de Santa Cruz". Destacan que para sacar una murga "hay que tener mucho dinero", hacer rifas, el disfraz y hasta las letras, con rajazo velado a los que se venden a compositores de fuera que no conocen la realidad del Norte. Pese a que su montaje les condicionó algo su vocalización ganaron un poco en intencionalidad cuando subieron a un buen número de aficionados para reivindicar un recinto techado en el Norte y no verse afectados por el "chipi chipi" del año pasado. Cayeron en picado con una relación de normas internas y volvieron a levantar el vuelo al final poniendo en valor el concurso del Norte cuando todas se dan tortas por un cartón por ir a Santa Cruz si "en realidad allí no los quieren".

Una fiesta del pijama de adolescentes fue el hilo conductor de su segunda canción. Un desarrollo que quizá quedó algo anticuado, tanto porque basaron varias estrofas en la revista SuperPop (desaparecida hace años, al menos en soporte de papel) como por el gran aroma que dejaron a Triquikonas, algo más que previsible por la presencia de Yeray Lorenzo en la dirección y de Naara Hernández como cabeza pensante. Tufo en la forma de desarrollar la letra (diálogos, dejes y marcadas escenificaciones, algunas de las cuales arrancaron la carcajada de la grada), en el ritmo de la batería, e incluso a la hora de enlazar el final del tema con la despedida. Primero hicieron una serie de test juveniles y luego pincharon en hueso con una historia de miedo, antes de relatar "la matraquilla de la madre" a modo de interminable retahíla hablada. Le dieron algo más de conexión a su parte final gracias a músicas más que alegres y reconocibles, pero sus golpes no terminaron de ser muy recurrentes ni chisposos. Eso sí, pocos peros se le pueden poner a su desarrollo musical gracias al sello de Francis Trujillo La Juana.

Ferrusquentos

Se esperaba, como con Trinkosos, un gran derroche vocal de la mano de Ferrusquentos a tenor de lo visto en la fase. Y al menos así fue en la entrada de los de Airam Trujillo. Un nivel que, sin embargo, no se mantuvo con su primer tema, Allá de donde venga, ser mago es un honor, con el que reivindicaron la identidad del mago, al que consideran "una raza aparte". Su selección musical no fue del todo acertada en medio de un relato de las deficiencias que deben soportar en las carreteras de la Isla Baja. Forzaron un tanto para poner en escena vocabulario mago con términos como "jilorio, enyesque, viruje" antes de apenarse como varios términos han derivado en otros más modernos. Todo mientras en la grada, y a modo de romería, se repartía comida. Elevaron la calidad en su epílogo, a modo de actualidad (y con mejor calidad vocal), criticando el despilfarro del Gobierno de Canarias con las campanadas en Madrid.

Con su segundo confirmaron que habían soltado lo mejor de su repertorio en fase, ya que su paralelismo entre la vida y el fútbol no tuvo demasiados argumentos como para luchar por los premios. Su desarrollo en el inicio pareció ser ingenioso pero acabó siendo forzado. Alternaron algunas frases de calidad ("la constitución ya está vieja") con otras más rebuscadas. Tardaron mucho en arrancar, pero subieron el nivel en las últimas estrofas en las que criticaron a esos padres "fanfarrones" que ven en sus hijos a futuras estrellas. Su mensaje final ("el fútbol no es lo único en lo que hay que poner pasión"), con varios acertados paralelismos ("ganar un Mundial en educación" o ser "Pichichi en dependencia") fue de lo mejor de su actuación. Un epílogo hacia arriba que permitió a los de Garachico acabar con buen sabor de boca dos días de concurso más que aceptables. Una regularidad que les acabó dando el tercer premio.

Tiralenguas

Los ganadores de 2018 llegaron en tercer lugar de la noche... con la misma fuerza arrolladora que en el concurso de Santa Cruz y en la fase de días atrás. Y al igual que en la lucha por los premios de la capital, los de José Antonio Vera apostaron de entrada por su canción interactiva. Sustentados en los scketch de varios influencers locales, como Abubukaka, David el mago agricultor, y Echedey el canarionaso, homenajearon a las murgas que no pasaron a la final y luego al trabajador del campo en comparación con los políticos norteños. Varios minutos sin apenas ritmo que mejor hubieran encajado en la Canción de la Risa que en un tema murguero. Se pusieron mucho más serios para recordar el caso de Elena, madre de siete hijos y abandonada por su marido. Esas mujeres que "se merecen respeto" al sufrir "desigualdad social" y ser "un ejemplo para nuestra sociedad, una influencer de verdad". Los de Icod habían levantado el vuelo a base de buena letra y potencia, pero ese acelerón se quedó muy, muy corto.

El gran argumento de Tiralenguas llegaría con su segunda canción€o al menos eso parecía por el simple hecho de ofrecer, bajo la percha de sus Prejuicios de la fase de Santa Cruz, un tema prácticamente nuevo. Pero como en su primero les costó coger velocidad de crucero. Lo intentaron con golpes hacia Francisco Linares y su "napia", Manolo Domínguez que "viene para buscar los votos al Cabildo" pese a que no estaba presente; y también buscando la conexión con la grada en un mensaje que se perdió por el camino. Como hiciera apenas minutos antes Ferrusquentos, los de Vera exaltaron el significado de la palabra mago, aún con más sentimiento poniendo en valor iconos como las tablas de Icod, la virgen del Puerto y las alfombras de La Orotava". El tema parecía ya lanzado para explotar, pero Tiralenguas gastaron sus dos últimas músicas en erigirse en defensor del concurso del Norte. Primero arremetiendo contra la concejal de Santa Cruz. "Gladis, por tu desprecio por mí mandate a mudar", dijeron antes de dejar claro que "al Norte yo no voy a traicionarlo porque esto me ha costado 27 años ya y mi concurso yo no voy a matar". Lejos de variar el registro, incidieron en la misma temática con varias estrofas directas hacia Trapaseros. "El concurso lo fundamos tú y yo€ lo olvidaste tan solo por una obsesión", cantaron en medio de un mensaje final tan claro como directo y potente. Tiralenguas se bajaba con el orgullo de haber honrado a su concurso€ con un tema nuevo. Y también haberse desahogado por completo "diciendo la verdad".

Puertopotras

Tras ese huracán que supusieron los últimos minutos de Tiralenguas, y superado el ecuador de la final, Puertopotras dejó patente que también tiró en las eliminatorias sus mejores argumentos. De entrada pusieron en escena un particular bolso de mujer, "un misterio sin igual" desde "tiempos remotos". Les sirvió a los de Javier González para rendir homenaje a Pizzicatos por "hacer más grande nuestros carnavales", también para acordarse de los que sufren con el autismo, e igualmente para arremeter contra los asesinos de mujeres, como Laura Luelmo, que quedan impunes. Acabaron, con razón, dejando claro que su objetivo era "solamente disfrutar". Cualquier comparativa con la bolsa de Diablos Locos (incluso con el gato chino que no paraba de mover la pata) de 2003 es mera casualidad.

Quisieron explotar, en su segundo tema, con Las guelelas de Mulan, su fantasía de chinas. Lo que se suponía que debía ser una canción humorística quedó en nada, tanto porque su vocabulario chino costaba entenderse, y segundo porque sus bromas apenas tenían pegada. Por momentos los vídeos e imágenes que acompañaban en la pantalla llegaban más que la propia letra. Final convulso, con cambios de registro y rajazo a Cascarrabias. Como alguna que otra murga, su premio, estar entre las seis mejores.

Cascarrabias

Se había puesto la noche para que Cascarrabias opositara firmemente a los premios más importantes, aquellos con los que ya llevaba coqueteando los tres últimos años. Por esos antecedentes y por el buen sabor de boca dejado en las fases. Una sensación que dejaron patente en su potente presentación antes de dos buenos temas, que sin explotar sí podían considerarse como el repertorio más equilibrado hasta el momento.

El primero, Un tema a la carta, que les sirvió, a modo de misivas llegadas a la murga, para denunciar la brecha salarial y la coacción laboral hacia las embarazadas, a los que no respetan a los minusválidos, solidarizarse con los enfermos de cáncer que no pueden "pagarse el tratamiento" mientras los políticos se "gastan el dinero en boberías". Hasta ahí no habían terminado de llegar por completo, pero conectaron más con la "discriminación escolar que padecen algunos niños" por sufrir ciertas patologías. "Es la escuela el primer paso para que no haya rechazo", reclamaron. Mantuvieron su línea de crítica social acordándose de las penurias diarias de los invidentes y los sordos, momento en el que sacaron su libreto en braille y pidieron un intérprete de signos para su concurso, e incluso interpretaron un par de frases en lengua de signos, pese a que en la presentación de la canción quisieron evitar cualquier comparación con Bambones. Ahondaron en su apuesta al negar que su tema fuera un levantaplazas ya que "es la única forma" de que se acuerden de estos colectivos.

Su golpe de efecto llegó con su grupo de monjas, que dijeron haberse perdido cuando en realidad iban a un certamen de góspel. Dieron más rodeos de los convenientes para llegar a su punto culminante, el multiplicarse descubriendo cada componente una especie de marioneta en cada mano. De entrada el tema ya recordó a Triqui Traques de 1995 y en su evolución a los Chinchosos e incluso a unos Trabas más recientes. Los de Javier González escenificaron bien su apuesta, pero sus amoríos con un monje, su gimnasia, sus tacos o su adicción a la 'maría' no terminaron de ser suficientemente chisposos. Cambiaron por completo de registro (en medio de un montaje que les condenó un tanto que se les entendiera) al desvestirse y admitir que la "religión es un tema delicado". Momento que aprovecharon para arremeter contra el Cabildo por "jugar con la fe de los creyentes para votos sacar" y compararlo con aquellos sumidos en la pobreza. Un buen final (condicionado por unos agudos muy protagonistas) para rubricar una notable final. Un epílogo que tal y como había transcurrido la noche les podía hacer acreedores a cualquier cartón.

Ni Pa Tanto

La final acabó con Ni Pa Tanto, que trataron de reivindicar su puesto entre los seis mejores. Su primer tema, de crítica social, denunció diferentes casos de colectivos discriminados, como los "humillados por su condición homosexual", así como los transexuales y el "proceso muy complicado en el que tuvo que pelear contra la burocracia" para poder cambiar de sexo. Acabaron con la mención al padre de tres hijos y divorciado al que "la justicia le da la espalda" en un epílogo a modo de resumen para luchar contra el maltrato, la homofobia o el racismo y luchar por "convivir en libertad".

La presentación de su segunda canción, con la que subieron a las alturas para trabajar como si fuera Un día más, pareció la enésima propuesta de ofrecer una visión en clave celestial. Pero en realidad Ni Pa Tanto se convirtieron en limpiacristales, con andamio incluido. Muy buena escenificación, pero en cambio un desarrollo en el que metieron situaciones algo forzadas en lógica. Fueron desde el piso más bajo para acordarse "de los excluidos, los pensionistas o los niños que heredan riesgo y pobreza", para luego pasar a las alturas para arremeter contra los que "están por encima de la ley y se ríen de la justicia". Hilaron bien su temática con un final con cierto contenido pero un tanto desaprovechado por una potente música que no supieron explotar. Aún así, cumplieron decentemente en la final.