Kristel Expósito: "Mi fantasía está hecha con más de 5.000 botellas de plástico reciclado"

Kristel Expósito y su diseñador, Silvio Baussou, no solo quieren llevar una fantasía al escenario del Carnaval de las Profundidades Marinas del Recinto Ferial, sino también un mensaje. El traje que lucirá esta joven de 25 año que reside en Candelaria está elaborado con 5.000 botellas de plástico reciclado a través del que quieren concienciar sobre el cuidado del medioambiente marino.

¿Es la primera vez que se presenta a un certamen como este?

A Santa Cruz sí, pero el año pasado me presenté en Candelaria también con Silvio Baussou y me convertí en Primera Dama. Esto nos sirvió como aval para ir a Santa Cruz este año.

¿Cómo está viviendo la experiencia?

La verdad es que bastante bien, pero es cierto que compaginar el trabajo y ser candidata es agotador. Pero aun así estoy súper contenta. Fuimos los últimos en inscribirnos y ya casi dábamos por perdido poder participar este año. Y como al final nos inscribimos a punto de cumplirse el plazo, esto nos ha servido de subidón y nos ha ayudado a sacar fuerzas para continuar.

¿Cómo surgió la oportunidad de presentarse como candidata?

Silvio y yo somos amigos desde pequeños y siempre habíamos fantaseado con ese momento en el que él fuese mi diseñador y yo su candidata. Al ser nuevo, llevamos tres años tocando puertas pero no nos habían dado oportunidad. Después de haber participado en Candelaria y ganar un premio, Silvio tenía ya algún trabajo que presentar a las empresas y así tuvimos la oportunidad de que nos dijeran que sí

¿Es complicado encontrar patrocinador?

Es súper complicado porque hay muchos diseñadores y la competencia es muy alta. Tienen que poner bastante dinero y es difícil cuando no eres conocido. Y encima Silvio está en contra de la utilización de plumas y busca materiales alternativos. Y ya se sabe lo diferente o gusta mucho o nada.

¿Cómo se está preparando para la Gala?

Llevo yendo al gimnasio un mes y medio y junto con el equipo también he llevado a cabo la preparación de expresión corporal con el baile y la música.

¿Qué es a lo que le tiene más reparo?

Ya estoy un poco nerviosa e irá aumentando a medida que se vaya acercando la fecha. La verdad es que me daba más miedo el día de la presentación en el parque Marítimo que la Gala, porque realmente ese día me parecía más de Miss con el desfile y todo eso. Yo de Miss no tengo nada soy carnavalera. Se que cuando llegue el día y vea todos los trajes que serán maravillosos ahí sí voy a sentir miedo. Por un lado tengo ganas de que llegue, pero por otro me da pena porque después solo queda la calle y esto es una experiencia que seguramente solo pueda vivir una vez en la vida.

¿Qué quiere transmitir en el escenario?

Primero queremos que llegue nuestro mensaje. El traje está hecho con más de 5.000 botellas de plástico que hemos guardado durante todo este tiempo. La fantasía es completamente reciclada. El mensaje que queremos transmitir es que hay que sensibilizarse con el medio ambiente y que es muy importante reciclar. Además es un mensaje que tiene mucho que ver con el tema elegido para el Carnaval, ya que se calcula que en 2050 habrá más plástico en el mar que peces. Además, queremos demostrar que un material que a priori no sirve, dándole forma y vida puede utilizarse con fines estéticos. No hay que recurrir siempre a materiales convencionales, ya que por ejemplo a través de las plumas se financia el maltrato animal.

¿Cómo definiría la fantasía en una palabra?

Realmente no puedo desvelar el final del mensaje. Pero señalaría la sensibilización ambiental y la concienciación de la sociedad.

¿Qué es lo que más le gusta del Carnaval?

Estuve muchos años en la comparsa Tropicana en Candelaria. Desde los 19 no he participado en comparsas, pero lo he vivido desde muy pequeña, me encanta la música y el color. Además, soy forofa de todas las galas siempre las veo.

¿Suele disfrazarse?

No soy de salir mucho por las noches pero siempre es tradición salir al menos una vestidos todos iguales. A medida que te vas haciendo mayor te cuesta cuadrar para salir todos juntos, pero lo seguimos haciendo.

¿Qué le parece el tema elegido este año para el de Santa Cruz?

La verdad es que me parece un tema bonito e interesante para dejar llevar la imaginación porque existe mucho desconocimiento sobre lo que hay en las profundidades. Es un tema creativo, el escenario ha quedado bonito y las aperturas de las galas han sido mágicas. Además, para nuestra fantasía nos ha venido genial.

¿Recuerda a alguna Reina del Carnaval en especial?

Han habido varias. Me gusto mucho en 2015 Adtemexi, rompió con los estereotipos. Antiguamente se buscaban chichas esbeltas y delgadas y ella era bajita. Yo soy igual de bajita y me siento identificada. Además, su traje era bonito pero quien lo hizo lucir fue ella, brilló con luz propia.