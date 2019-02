Isamar Rosa Sabina: "Quiero que el público sienta mi ilusión; que chille y se vuelva loco"

Isamar Rosa Sabina tiene 21 años y es natural de Güímar. Trabaja en McDonald's como azafata encargada de velar por la experiencia del cliente. Ha estudiado geriatría y técnico de auxiliar de enfermería, y cursos relacionados con las relaciones públicas y atención al cliente.

¿Cómo fue elegida candidata?

Mi sueño desde siempre era poder ser candidata a Reina del Carnaval, pero siempre tuve miedo a que me dijeran que no, que no reunía condiciones o que no tenía un perfil para ser candidata, así que lo único que esperaba era que alguien me llamase y me dijera que quería que yo fuera su candidata. Y este año, gracias a Tín (José Agustín Quintero) se ha cumplido ese sueño. Me dijo que me pusiera en contacto con él a través de Facebook, que era urgente. Cuando me dijo eso; estábamos en diciembre y quedaba poco para Carnaval; me volví loca, lo llamé por teléfono y no le dejé que acabara de hablar: Le dije sí, sí y sí.

¿Ha participado antes en algún certamen de belleza?

Sí. En 2014 fui elegida como primera dama en las fiestas patronales de mi pueblo y este mismo año concursé en el certamen de Miss Sur en representación del Ayuntamiento de Güímar. No estuve en el cuadro de honor, pero quedé en quinto lugar de 11 chicas que éramos. Pero, siempre he estado vinculada a desfiles y las fotografías porque me gusta mucho el mundo de la moda.

¿Cómo vive la experiencia?

Cada día mejor, más contenta y feliz. Estoy muy ilusionada y ahora mismo con muchos nervios. Quiero que llegue el miércoles próximo, la noche de la Gala, pero a la vez no quiero que llegue para no acabar con este momento tan rápido y bonito que estoy viviendo.

¿Participa en el montaje de la fantasía con el diseñador?

Sí, ya lo tenemos casi todo terminado; solo quedan algunos de talles.

Supongo que no revelará ningún detalle de la fantasía, pero ¿Podría definirla con una palabra?

No podría hacerlo con una sola palabra. Podría decir que es perfecta, pero supongo que es lo que dicen todas las candidatas. Sí podría decir que mi traje es diferente a lo que siempre se ha visto.

Osea que sorprenderá.

Sí, ya lo creo que sí.

¿Se define con la fantasía? ¿Está hecha para usted?

Sí. Nunca pensé que mi traje pudiera encajar tanto conmigo. Ha sido una conexión muy grande. De hecho, mi diseñador ha trabajado también en el traje cuando lo he tenido puesto y la verdad es que se me saltaban las lágrimas. Estoy muy emocionada y contenta de que haya encajado tan bien conmigo.

¿Es carnavalera?

Mucho. La verdad es que me gusta muchísimo el Carnaval. Lo que más he hecho ha sido disfrazarme con mi grupo de amigos porque nunca he participado en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en lo que al espectáculo se refiere. Siempre he salido a la calle, nunca tuve la oportunidad, pero he seguido siempre las murgas y las galas y siempre he salido a la calle.

¿Cómo se está preparando física y mentalmente?

Entrenando todos los días y muy agradecida a mis tres entrenadores personales, que son muy exigentes, pero les tengo que agradecer el trabajo que están haciendo conmigo. Mentalmente estoy intentando relajarme y no pensar en el día de la Gala, ni siquiera en lo que voy a hacer. Sí que estoy viendo vídeos de las galas de otros años, sobre todo el trabajo que han hecho las reinas en el escenario.

¿Qué cualidades debe tener una reina del carnaval?

Debe ser humilde y agradecida a todo el equipo que hay detrás. No todo el trabajo lo hace la Reina sobre el escenario, hay un diseñador y un equipo que trabajan muy duro para que todo salga bien, y unos patrocinadores que hacen una inversión y una apuesta. También debe ser muy carnavalera y chicharrera porque hay que sentir lo que significa ser Reina del Carnaval.

Imagine que está sobre el escenario, se oye su nombre y se abren las puertas. ¿Qué quiere transmitirle al público?

Quiero que sienta la ilusión tan grande que tengo por presentarme a Reina. Me gustaría que se levantara, que chille y se vuelva loco.

¿Qué le parece el tema?

Me encanta y el escenario me ha gustado mucho. Creo que a Las profundidades marinas se le puede sacar mucho partido para disfrazarse.