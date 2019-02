Antonia Garrido Francés: "Nada se puede comparar a lo que viví y sentí cuando oí mi nombre como Reina"

"No hay nada que se pueda comparar a lo que viví y sentí cuando escuché mi nombre y que me elegían Reina del Carnaval". Con estas palabras definía ayer Antonia Garrido Francés el momento en el que fue proclamada como Reina del Carnaval de los Mayores de Santa Cruz de Tenerife, el pasado miércoles. Con la fantasía Soy fortuna, del diseñador Antonio Santos Arteaga, y en representación de Bingo Canarias y Bingo Ciudad de La Laguna, Antonia Garrido se alzó con el primer puesto entre las nueve aspirantes a reina que participaban.

Garrido Francés es de Los Realejos, ha sido empresaria y ha dirigido dos ballet, inaugurando la sala Andrómeda de Lago Martiánez con el ballet Alhambra. Afirma que cuando escuchó a la presentadora de la gala, Yanely Hernández, pronunciar su nombre "no sabía si reír, llorar o gritar. Miraba para todos los lados buscando a Antonio, pero no lo veía; parecía una loca moviendo la cabeza y las manos", recuerda.

Afirma que se enteró de que el Bingo estaba buscando candidata para presentar al certamen de Reina del Carnaval y decidió presentarse, siendo seleccionada.

Los minutos antes de que fuera elegida los vivió con "cierta tensión". Cuenta que cuando escuchó el nombre de la cuarta dama de honor, pensó que "tenía opciones"; cuando oyó nombrar a la tercera, dijo "también tengo opciones", al escuchar el nombre de la segunda dama y el de la primera, los nervios la traicionaron y la hicieron dudar de sus posibilidades. "Cuando solo quedaba por nombrar a la candidata que sería la Reina, me dije a mí misma: vámonos para casa".

Asegura que "en ningún momento" pensó que iba a ser reina; "que tenía oportunidades, sí, y eso que mi traje es espectacular", definió Antonia Garrido en una entrevista en el Hotel Silken Atlántida, hotel oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. "Sin embargo, cuando iban nombrándose a las candidatas que eran elegidas dama de honor, creí que no iba a ser elegida".

"La verdad es que el traje es espectacular, tiene más de 25.000 piedras y ha sido un trabajo muy laborioso de todo un equipo liderado por el diseñador, Antonio Santos", afirma Antonia Garrido quien añade que "además, todo ha sido posible gracias a la financiación de Manuel Padrón y José Antonio González, los empresarios que están detrás de Bingo Canarias y Bingo Ciudad de La Laguna".

Antonia Garrido Francés acudió a la entrevista acompañada de su diseñador, Antonio Santos, quien destacó al "equipo fantástico que trabaja conmigo, entre 15 y 20 personas, y que lo hace por amor al Carnaval y, gracias a los patrocinadores, se puede realizar un sueño como es diseñar y poner sobre el escenario una fantasía como la que ha lucido Antonia; su esfuerzo inversor enriquece el Carnaval de Santa Cruz". Santos destacó que lo que ha él le gusta "es una artesanía, un brillo, una piedra o una lentejuela" y "una muestra de ello es que cuando Antonia salió al escenario, el jurado suspiró".

El diseñador, que lleva presentando candidatas desde 1990 –presentando una candidata infantil ese año– hasta 1998, cuando decidió parar tras entrar a trabajar en el periódico El Día. Más tarde relanzó su carrera como diseñador en el Carnaval presentando una candidata a Reina de los Mayores en 2011, logrando que fuera elegida Reina. En 2013, dos de sus diseños fueron elegidos para un palmarés en el que se alzó con la Reina y la primera dama de honor. "Desde entonces he ido encadenando primeras damas hasta este año, que he vuelto a lograr una Reina".

Santos revela que llevaba desde el pasado mes de septiembre proyectando el traje, aunque la disponibilidad económica para empezar a trabajar en la fantasía la tuvo a partir de noviembre.

Antonia Garrido asegura que no tuvo que prepararse especialmente para afrontar el trabajo que requiere salir al escenario con una fantasía de estas características. "Quitando el tocado, que para mi ha sido mi gran reto, por lo alto que es y porque no permite girar mucho el cuello, el vestido no ha supuesto mayor problema".

La Reina de los Mayores anima a todas las mujeres que quieran presentarse a Reina a que lo hagan, "que no tengan complejos porque es una experiencia única que no van a olvidar nunca", concluyó.