Una letra de Los Mamelucos enfada a los funcionarios de prisiones

Las letras de las murgas no siempre son del agrado de quienes las protagonizan. Políticos, organizaciones y personalidades han mostrado en diversas ocasiones su malestar por ser diana de algunas estrofas de los temas que los grupos presentan en el Concurso del Carnaval de Santa Cruz. En esta ocasión ha sido la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) la que ha emitido un comunicado mostrando su malestar por una estrofa que Los Mamelucos entonaron durante la final del certamen que tuvo lugar el pasado viernes 15 de febrero.

La estrofa a la que hace referencia APFP corresponde a la primera canción que el grupo presentó en dicha final, bajo el título "Un tema delicado". En la presentación de éste, Xerach Casanova, director de la murga, hizo alusión a que "hace unos años que los letristas tienen bastantes problemas para escribir letras de murgas, porque se encuentran que hay gente que todo le molesta, hay gente que se enfada. Hay quienes incluso te dicen, esto es para denunciarte, cosas así". "Nosotros hoy hemos decidido ser murga de antaño, nos vamos a mojar", concluyó el director de Mamelucos antes comenzar a cantar.

Y efectivamente, se mojaron. Y lo hicieron tanto que salpicaron a un colectivo que ahora se encuentra sumido en protestas para exigir más personal, mejoras laborales y de las condiciones de seguridad, después de las agresiones sufridas por algunos funcionarios en las cárceles canarias en los últimos meses. Sin ir más lejos, la propia Asociación ha recordado en su comunicado "la grave carencia de personal, en Tenerife hay 48 vacantes de las 3479 que hay en total de personal, de medios materiales adecuados a la peligrosidad y penosidad con la que ejercemos nuestra actividad laboral".

En concreto, la estrofa que ha enfadado a los funcionarios de prisiones comienza diciendo: "Y con tanta tontería a ver cómo coño expreso que hoy en Tenerife II sufren los presos, unos módulos repletos, caben 10 y a 20 metros. Funcionarios que comercian en secreto. Hoy blanquean el dinero de la droga con guachinches, barberías montan pa' lavar trapiches. Todos conocen, todos callan, todos van y la policía dónde coño está".

La Asociación ha señalado a través del escrito que la murga expresó afirmaciones "que pueden ser constitutivas de delito y que ponen en entredicho la profesionalidad de los trabajadores/as penitenciarios". "Queremos expresar nuestro total rechazo que se sigan haciendo manifestaciones públicas, con la excusa de que forma parte del humor y la libertad, que lleve a la ciudadanía a crear pensamientos negativos", continúan en el escrito.

"Estudiaremos la forma de actuar judicialmente contra eso", aseguró ayer portavoz de la Plataforma de Funcionarios de Prisiones Tu Abandono Me puede Matar, José Campello, quien agregó: "La administración debería actuar de oficio, pero no lo hace. Lo que no se pude hacer es verter injurias o calumnias contra todo un colectivo. Si ellos conocen a alguien que haga algo delictivo, que lo denuncie en un juzgado, pero no soltarlo públicamente, eso no se puede hacer".

"Parece que lo único que hacemos es lo que dicen ahí, trapichear. Nuestra labor es custodiar, reinsertar a la gente que un juez ha apartado de la sociedad", añadió.

La canción de Mamelucos se centra en "lo sensible" que está la sociedad y nada más comenzar ya cantaban que "hay que andar con pies de plomo en le concurso, no te salga el ofendido de turno". La murga relata que tras cantarle a HiperDino se buscaron un problema, y rememoraron los titulares que salieron en algunos medios tras el cántico que realizaron en la final del Concurso de Murgas de 2018 al Getafe ("ea, ea, ea, Getafe es una Aldea") y que no dudaron en repetir en esta ocasión. Carlos Alonso, la Iglesia, Coalición Canaria, el franquismo y Carmen Luisa Castro (alcaldesa de Güímar) fueron otros de los mencionados en la letra de este año, con la que los componentes de la murga no dudaron en "cortar cabezas", porque ellos "no temen a la denuncia, yo te doy donde más duele".

La murga, que ha mostrado su satisfacción en sus redes sociales por haber logrado en esta ocasión el segundo premio de Interpretación, tras los Zeta Zetas y el primero en Presentación, se ven ahora salpicados por esta polémica a la que todavía no han respondido, si es que tienen pensado hacerlo.