Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019 | Felices como críos

El trabajo bien hecho tiene su recompensa. Alberto Justo e Idafe González, jefe y letrista de Los Mamelones, celebran estos días un año redondo. El aplauso unánime del público, un accésit en Interpretación que les valió para ser la única murga infantil que repite premio por segundo año consecutivo y, el lunes, el broche de oro. Un Criticón (Premio Enrique González) que les hace una ilusión muy especial y les tiene felices como críos.

Para Alberto e Idafe, que no cobran ni un céntimo por su incansable trabajo al servicio de Los Mamelones, el reconocimiento con un galardón "tan prestigioso como éste" es un estímulo de marca mayor. "Estamos súper contentos desde que me llamó Pablo Afonso [presidente del jurado] y nos dio la noticia. No la esperábamos para nada", apunta Alberto.

"Me alegro sobre todo por Idafe, que es su primer Criticón. Y por los niños, claro", relata Justo, quien recuerda el momento del fichaje de su letrista. "Lo hicimos hace tres años. Él escribía a Tiquis Miquis y en un viaje que hicimos a Los Indianos le convencí. No quería dejarlos tirados, pero al final no salieron a concurso y nos hizo los dos temas. Ahora está más involucrado e implicado que nunca", celebra.

Los periodistas que fallan el Criticón les valoraron por una letra dedicada a la ortografía. "La idea surgió de casualidad en una cena con un grupo de amigos. Raúl, un componente de Mamelucos, nos dijo que no estaría mal cantar sobre las faltas que se cometen al escribir". Así empezó todo. "Costó mucho llenar el tema de argumentos y posiblemente es el que más haya costado escribir. Nos reunimos un montón de veces desde Semana Santa a verano hasta completarlo, y quedamos encantados con el resultado final", cuentan. Idafe cree que el secreto de esta canción "es que arranca fuerte, pero sobre todo gusta y conecta la parte dedicada a Televisión Canaria", de la que lamentan que no retransmita el concurso. "También nos metemos con un miembro del jurado del año pasado que dio un cero a una murga infantil", explica el letrista, quien compagina su labor en Mamelones con su condición de componente de Diablos Locos.

Que Alberto salga en la adulta Mamelucos e Idafe sea trónico no produce roces ni interferencias, ni mucho menos. "Al contrario. En Diablos están al tanto de todo lo que yo hago y hasta nos han prestado el local para que ensayemos con los niños allí", revela González, quien se inició muy joven (ahora tiene 33 años) de la mano de Félix Padilla, que fue quien le enseñó a escibir. "El Criticón nos confirma que vamos por el buen camino. Habernos llevado accésit y este premio a la mejor letra en concurso nos da todavía más fuerza y ganas de seguir por este camino", relata Alberto. "Ya hay ideas para 2020, pero habrá que desarrollarlas. Suena mal decir que el objetivo será el Primero; porque en realidad lo principal es que los niños estén a gusto y que lo que canten guste al público. Luego, si viene un premio, será bienvenido y habrá que festejarlo", sugiere.

La filosofía de Mamelones es la que habría de imponerse en cualquier grupo infantil. "Si se gana, se celebra; si no se gana, se aplaude y felicita a las demás", le inculcan a los niños, que son un montón.Que en medio de la crisis del sector, la murga de la Casa del Miedo no haga sino crecer es una señal indiscutible de que avanzan a paso firme.

En un momento tan feliz como éste, no quiere Idafe olvidar "al equipazo que tienen, con Alberto, Xerach, Viky, Mayelin... y por supuesto los niños, que se involucraron en el tema premiado desde el primer momento". "Lo primordial es que la letra sea infantil y me alegra que se nos haya valorado por eso. Las canciones se hacen por y para los niños. Si los niños no las entienden, no son letras para este concurso", completa Idafe. Según dice, en el camino hacia el concurso los críos "han aprendido muchas cosas que desconocían sobre la ortografía". "La murga enseña", resume.

En estos tiempos difíciles para las infantiles, conviene felicitar a quién sí hace las cosas bien y quien las engrandece con su trabajo. De ahí que el Enrique González sea, sobre todo, un premio justo. Como el apellido del jefe de Mamelones.