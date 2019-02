Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019 | Sanidad alerta contra enfermedades de transmisión sexual

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias pone en marcha una campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados con motivo del Carnaval, dirigida fundamentalmente a jóvenes y adolescentes a través de las redes sociales.

La campaña, cuyo lema es "Controla la fiera que llevas dentro: Usa siempre condón", juega con el humor para que se utilice el preservativo al tiempo que se disfruta de la fiesta, informa la Consejería.

Esta invitación será el elemento constante en todas las piezas de la campaña.

La campaña se desarrolla íntegramente en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, es decir, una vía de comunicación abierta al público y en especial a la juventud.

Se trata de integrar la campaña en su mundo de Internet, en su lenguaje y con los gustos de sus usuarios, se indica en un comunicado.

Mensajes preventivos para el Carnaval

En el desarrollo de la campaña se pretende incidir en una serie de mensajes que es importante recordar:

-Cualquier persona puede adquirir una infección de transmisión sexual si tiene prácticas sin preservativo.

-El preservativo correctamente utilizado es un método muy fiable para prevenir las ITS y los embarazos no deseados.

-Es aconsejable utilizar geles de base acuosa para lubricar el preservativo, una vez puesto y facilitar la penetración.

-Hay diversos tipos de preservativos: estándar, sin látex (para disminuir las alergias), reforzados (para penetración anal) y de sabores (para sexo oral).

-Para que no se rompa el preservativo: cómpralo en farmacias, confirma que no esté caducado, que este homologado (CE) y protégelo de la luz y del calor.

-Antes o durante las fiestas, es conveniente informarse de los puntos de distribución gratuita de preservativos en las zonas de Carnaval para evitar "situaciones de última hora".

-Llevar siempre un preservativo encima es una buena idea. Si lo utilizas, correctamente, disminuyes el riesgo de infecciones y riesgo de un embarazo.

-Las prácticas sexuales sin protección, sobre todo si eres mujer, son motivo suficiente para consultar con profesionales antes de las 72 horas.

-Las prácticas sexuales entre hombres, sin protección, son motivo suficiente para consultar con profesionales antes de las 72 horas y solicitar la profilaxis post-exposición.

-La influencia de cualquier sustancia tóxica, alcohol y/o drogas, aumenta la probabilidad de ponerse en riesgo y no tomar las precauciones necesarias.

-Vigila en todo momento cualquier tipo de comida o bebida y no aceptes vasos de personas desconocidas o que acabas de conocer. Si dudas deséchala.

-El transporte público es una opción inteligente, si has bebido, para regresar a casa.

-Adopta una actitud activa frente a las agresiones sexistas, no las toleres, actúa y denuncia este tipo de situaciones.

-Recuerda tu derecho a decir "NO". Nadie tiene derecho a imponerte nada que no quieras. ¡No es NO!

-Si sufres una agresión sexual, acude a un hospital o juzgado y cuenta lo que te ha pasado para recibir atención médica.



Puntos de distribución de preservativos durante el Carnaval



Durante estas fiestas, se van a repartir alrededor de 200.000 preservativos.



La Palma:

Cabildo Insular de La Palma: Coordinará el reparto de material preventivo durante la fiesta de Los Indianos.

Área de Salud de La Palma: Se va a distribuir material preventivo a través de Centros de Salud y Asociaciones de la isla.

La Gomera:

San Sebastián de La Gomera: Reparto de material preventivo a pie de calle por parte de Cruz Roja Juventud.

El Hierro:

Cabildo Insular de El Hierro. Consejería de Juventud. El reparto de material preventivo se realizará a pie de calle en las verbenas populares.

Tenerife:

Cruz Roja Juventud: Santa Cruz de Tenerife. Reparto de material preventivo a pie de calle y desde el "punto rojo" situado en la plaza Weyler. Cruz Roja Juventud también realizará el reparto de preservativos en los diferentes municipios con carnavales propios (Puerto de la Cruz, Tacoronte, Icod de los Vinos y Candelaria).

Servicio Municipal de Juventud del Puerto de la Cruz: Reparto de material preventivo en la zona habilitada para el Carnaval.

Gran Canaria:

Colectivo Gamá: Reparto, desde un quiosco informativo, de material informativo y preventivo en la zona del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Amigos contra el Sida: Reparto, en los diferentes quioscos, de material informativo y preventivo en la zona del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en Maspalomas (Playa del Inglés) y en los Carnavales de Santa Lucía de Tirajana.

Lanzarote:

Cabildo de Lanzarote: Consejería de Juventud: Reparto de material preventivo en los puntos de Información Juvenil instalado en cada municipio.

Área de Salud de Lanzarote: Se va a distribuir material preventivo a través de Centros de Salud y Asociaciones de la isla.

Fuerteventura:

Punto de Información Sexual del Cabildo de Fuerteventura: En coordinación con las Concejalías de Juventud de los Ayuntamientos, se repartirá material preventivo en las zonas de celebración del Carnaval de los diferentes municipios majoreros.

Altihay: El voluntariado de este Colectivo LGBTI, acudirá al Recinto Ferial de Puerto del Rosario disfrazado de superhéroes y superheroínas, repartiendo preservativos, con el objetivo de promover el sexo seguro entre las personas asistentes a la Verbena del Carnaval.

Área de Salud de Fuerteventura: Se va a distribuir material preventivo a través de la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud de la isla.