Arremangados acompañará a las tres murgas ganadoras en Candelaria

La murga de reciente creación Los Arremangados, que este año se estrenó sobre las tablas del Recinto Ferial en el concurso de adultas de Santa Cruz, se perfila como telonera de las ganadoras en el tradicional Encuentro Regional de Candelaria, que se celebrará el próximo mes de marzo en la Villa Mariana.

Ya es tradición que el consistorio candelariero invite a un grupo del municipio, si lo hay, como ya ocurrió con Los Sangarriangas. El plantel del Papuchi, penúltimo en las puntuaciones de las tres fases, tendrá el privilegio de actuar para su público antes que Bambones (Tercero de Interpretación), Mamelucos (Segundo) y la ganadora Zeta Zetas.

Todavía falta por perfilar cuáles serán las murgas grancanarias que se sumen al cartel. No se descarta que haya alguna actuación adicional. En cuanto al repertorio que llevará ese día el grupo que cerrará el Encuentro, es seguro que Zeta Zetas optará por reproducir su particular croma. Eso sí, los de Javi Lemus habrán de asegurar que no hay problemas técnicos para completar su actuación sin desajustes, como sí los hubo hace dos años en Candelaria cuando interpretaron el teletransporte.

La idea de los Zeta Zetas es ir con su particular croma también a la Gala de Elección de la Reina. El muy aplaudido tema, que contó con la inestimable colaboración de la productora La créme, necesita de una pantalla y unos requisitos mínimos que sí cumple el Recinto Ferial, como quedó demostrado en la final; y que habrá que adaptar para que guste y suene igual de bien en la Villa Mariana, en una cita ya tradicional para los murgueros, que le confieren una muy especial trascendencia.