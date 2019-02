Carlos Casanova: "Este accésit sabe a Primero: creyeron que estábamos muertos y no era así"

"No me veo haciendo temas visuales como los de Zeta Zetas pero es respetable y además a la gente le gustan"

La sorpresa más agradable del concurso de murgas que acabó el pasado viernes fue la resurrección de La Traviata, que volvió a gustar tras dos años desaparecida. Buena parte del mérito corresponde a la lucidez de Carlos Casanova, que atinó con las letras y cautivó al público (y al jurado) con algunos golpes de efecto directos al corazón, tales como el homenaje al inolvidable Suspi de Bambones y el reconocimiento a las personas con síndrome de Down.

¿Ha vuelto La Traviata?

En cierta manera sí. En el concurso de este año nos reencontramos a nosotros mismos y logramos la comunión con la grada, que es lo que habíamos perdido. Estamos muy contentos porque ese era el gran objetivo.

Y lo consiguieron a través de un recurso muy propio de la murga, la apelación a los sentimientos.

Intentamos tocar casi todos los temas desde un punto de vista social y cercano a la gente, además haciendo finales que tocaban el corazón. Por un lado con el homenaje al Suspi y el que hicimos a Marcelino, un componente de la murga que tiene síndrome de Down.

¿Cómo surge la idea de reconocer a Marcelino?

Es un ejemplo de superación para todos desde el día que, por medio de un conocido, entra en la murga y se convierte en uno más entre nosotros. Al ver cuál era su comportamiento y cómo era, se me ocurre hacerle un fragmento de canción.

De hecho, él era el más emocionado a la hora de entregarse los premios.

Sí, es un tipo ejemplar en su comportamiento y todos nos alegramos por él. Antes de cantarle decidimos preguntarel a la familia, a ver si estaba de acuerdo. Nos dijeron que sí y reaccionaron muy bien. De hecho, están súper contentos con la acogida que ha tenido este tema. También hemos recibido una felicitación y agradecimiento de la asociación que aglutina a las personas que están en esta misma situació.

Al abordar una temática tan delicada para una letra de murga, ¿no llegó a temer que algunos pudieran malinterpretar el mensaje?

Sí, pero antes que nada nos pusimos en contacto con la asociación y les expliqué la letra. Vi que la recibieron bien y fue entonces cuando tiramos para delante. Era una letra totalmente positiva hacia ellos y contribuía a dar visibilidad a las personas en esta situación.

¿Que fue lo más difícil para La Traviata en su camino a podio?

Lo más difícil fue superar este paréntesis de dos años sin final. Como bien sabes hubo gente que se fue de la murga. Llegamos a un punto en el que tocaba reinventarnos un poco. Creo que fuimos autocríticos y ese fue nuestro gran acierto. Como sabíamos que habíamos hecho cosas mal, no tuvimos dudas en darle una vuelta de tuerca a nuestro estilo. Teníamos que tocar temas más cercanos y no meternos tantos en estresijos políticos que no conectan con la grada.

Por cómo fue la celebración y la reacción de los componentes, ¿es un accésit que sabe a Primero de Interpretación?

Sí, para nosotros es como si fuera un Primero. Date cuenta de que venimos de una situación muy complicada, en dinámica negativa... Ya pasar a la final era un premio para nosotros. Nadie contaba con nosotros, incluso creyeron que estábamos muertos, pero creo que las actuaciones de fase y final han puesto a poner el nombre de La Traviata donde correspondía.

Imagino que entre los más felices estará Juan el Breva, el presidente.

Sí, por enfermedad no pudo estar sobre las tablas, pero estuvo en la cabina y al mando de todo. Obviamente está muy feliz por el resultado porque ha sido un año redondo para nosotros.

¿Y ahora qué? ¿Han encontrado ya la receta para no volver a los errores de 2017 y 2018?

Ahora, a seguir en esta misma línea de trabajo. El cuarto puesto nos sirve como espaldarazo para el futuro. En 2016 incluso quedamos más arriba, pero pienso que hay que remontarse incluso a un año antes para encontrar un concurso donde tuviésemos tanta conexión con el público y reconocimiento por parte de la prensa especializada.

Entonces, ¿Carlos Casanova renueva por La Traviata?

Sí, yo estoy con ganas de seguir. Hay un grupo de gente joven que ha dado un paso al frente y eso mezclado con la veteranía de Josechu, Juan, Basilio... ha hecho un grupo sensacional.

¿Cómo ve la evolución del concurso?

Al concurso lo veo cambiado. Ha dado un giro bastante comecial. La gente va a la final no a escuchar las letras, sino a ver temas espectaculres y a divertirse.

¿Es Zeta Zetas el justo vencedor?

Sí, me parece muy justo.

¿Le sorprende que Javi Lemus pueda dejar la dirección?

Tengo mucha amistad con él y sé las razones que tiene para dejarlo. El puesto de director desgasta much oen una murga adulta. Y en su caso está pendiente de todo: letras, parodias, atrezzo... y llega un momento que te quita mucho tiempo de tu vida personal. Está bien que se tome un descanso si es lo que queire.

¿Le gustaron más Los Mamelucos o Los Bambones?

Los Bambones volvieron a ser Los Bambones que siempre nos han gustado, en su línea y en su estilo. Y los Mamelucos siguen a un alto nivel. Así que no es verdad que haya bajado el nivel.

¿No está de acuerdo con quien piensa así?

Yo no lo veo por ningún lado. Yo sí he visto buenos repertorios. ¿Que a lo mejor hay murgas que sueltan lo mejor en fase y van ciegas a la final? Pues puede ser. Pero sí hemos visto buenas actuaciones.

¿Se ve haciendo algo como Zeta Zetas en el concurso?

Nosotros intentaremos seguir en nuestro estilo. Pero lo que ellos hacen es totalmente respetable. Y además, a la gente le gusta. Mucho.