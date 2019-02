Zeta Zetas se impuso por solo dos décimas a Los Mamelucos

La murga Zeta Zetas consiguió el viernes su segundo entorchado en el concurso de adultas con una puntuación total de 9,4643. El año anterior, Los Mamelucos se había impuesto con un 9,7857. En esta ocasión, los de la Casa del Miedo obtuvieron una valoración tan solo dos décimas inferior a la ganadora. Además, pueden darse por doblemente satisfechos porque, según el jurado, fueron el grupo con un repertorio más equilibrado. En la suma de fases y final, aventajan en 0,23 a Zeta Zetas y casi en un punto a Los Bambones.

La formación dirigida por Primi Rodríguez se adjudicó con claridad el tercer puesto del podio, también con una baremación sobresaliente (8,5786). Tampoco hubo discusión para el accésit de La Traviata (7,5857), pues los de Josechu Álvarez marcaron una distancia superior al medio punto con sus más inmediatos perseguidores. Lo que más llama la atención de las puntuaciones del jurado es el último puesto de Burlonas, con un seis raspado que halló una gran contestación ayer en las redes sociales. Adela Peña, su directora, asegura que ya se esperaba algo así.

"Da igual el jurado que nos pongan, que siempre nos encontramos con una mayoría a la que no gustan los temas críticos que hacemos. De nueve personas, convencemos todos los años solo a una o a dos", apunta Peña, convencida de que el concurso de murgas está evolucionando hacia un punto donde ya solo se valora el espectáculo. "También por parte del público. El otro día, el pasacalles y la despedida fue una cosa de locos, pero en los dos temas de concurso apenas encontramos conexión y la gente permaneció sentada".

Lamenta Adela que "la crítica murió en este concurso y la letra, también", pero promete que seguirán fieles al estilo que las caracteriza. "Lo que más nos llena es que a la gente que le gustamos, le gustamos mucho. No hay sino que ver las reacciones en las redes y la crítica especializada, que nos pone muy bien. ¿Que si me da pena? Sí, claro, ser últimas no nos gusta, pero nos sentimos muy bien y muy felices con lo que hacemos y con la forma que tenemos de entender las murgas", completó.

Llama la atención -y parece a todas luces injusto- que hasta dos componentes del tribunal calificador suspendieran a Burlonas. No obstante, hay un componente del jurado que se ensañó todavía más con otros dos grupos, Tiralenguas y Diablos, a los que consignó un 3.

En cuanto a las murgas mejor puntuadas, se da la circunstancia de que tan solo recibieron un diez cada una (Mamelucos, Zeta Zetas y Bambones). Todos los integrantes del jurado dieron un sobresaliente a los de Lemus. Su puntuación más baja fue un 8,9.