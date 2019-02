Primi Rodríguez: "No haríamos un tema como el de Zeta Zetas porque ni nos nace ni nos gusta"

Día feliz para Los Bambones, a los que el jurado del Criticón asignó ayer el prestigioso premio a la mejor letra del concurso. Primi Rodríguez recibe la noticia "con satisfacción y con el orgullo de haber tenido un repertorio muy equilibrado" en el año de su vuelta al podio.

¿A qué sabe este Criticón?

Sabe a reconocimiento al trabajo de los letristas, al de 91 Bambones que interpretaron la canción y al de 75 Marchilongas que se salieron sobre el escenario. Sabe a eso, y a satisfacción. Estamos muy felices.

¿Era la mejor letra de Bambones?

Depende de los gustos. Lo bueno es que tuvimos variedad. Hay gente a la que le gustó mucho Esclavos, que era más seria y profunda. La que ha ganado el Criticón [ Los ofendidos] es más social, más de meternos en camisa de once varas y salir bien de un tema delicado. Luego estaba la dedicada a Gladis, una canción murguera de las de antaño. Y la de los sonidos, una apuesta por la diversión y la crítica. Teníamos un repertorio muy equilibrado. Y estamos muy orgullosos de que la gente lo acogiera tan bien.

¿Qué porcentaje de mérito tienen Las Marchilongas en este Premio Criticón?

No es que estuvieran a nuestra altura, es que estuvieron muy por encima. Les damos las gracias por el empeño, por creer en ellas mismas, por sacrificar sus horas libres... Casi todas ya no estaban en murgas y algunas llevaban años sin salir. Me hizo ilusión porque todas o casi todas eran amigas o conocidas. Lo que hicieron tiene mucho mérito. No es fácil arrancar en frío. Y tuvieron mucha, mucha fuerza.

¿Tuvo muchas dudas al elegir los temas de fase y final?

Sí, claro, las dudas siempre se tienen. Incluso el día que lo anuncias al grupo. Pero creo que las fases y la final exigen conceptos diferentes. Las sensaciones son distintas y los temas que hay que llevar cada día, también. De hecho, la mayoría de nuestros Criticones han sido en fase, porque son días que se prestan a letras con más contenido y ahí la gente escucha con más atención toda la letra. Escuchan qué se dice, no cómo se dice. En la final se atiende mucho más a la forma.

Que sea el décimo Criticón, ¿les confirma como la murga que más privilegia la letra?

No está bien que lo digamos nosotros, pero la letra la cuidamos muchísimo. Es nuestro aval y nuestra carta de presentación. Luego, claro, hay que interpretarla. Porque el Criticón no lo ganas si interpretas mal. Hay que conectar, sonar bien, vivir la letra, tener buenos ritmos. Eso es lo que tenía esta canción. Tenía de todo y por eso gustó. Si no, seguramente habría pasado de largo.

Se ha hablado mucho del tema que dedicaron a Gladis de León. ¿Aceptan las críticas recibidas o quieren rebatirlas?

Las críticas hay que aceptarlas. Pero no estamos de acuerdo en que fuera una llorada; esa no era la intención. Queríamos cantar una canción a Gladis, porque pasaban los años y no había un tema que se le dedicara entero a ella. Y una concejal de Fiestas que se precie, debe tener una letra propia. Nadie la había hecho... y la hicimos nosotros.

Pero cantaron a su eliminación del año pasado.

Ese fue el envoltorio que le dimos al tema para cantar a Gladys. De hecho, en la canción nos reímos de nosotros mismos y hasta salimos en el sofá, en albornoz y cholas. La canción tenía un poco de eso, se burla de nosotros por quedarnos fuera. A la concejal de Fiestas le hicimos un favor (ríe).

¿Culpan a la concejal de no haber pasado el año pasado?

No, no. Nunca hemos buscado culpables. Hemos sido los más críticos con nosotros mismos. Si escuchas lo que hemos dicho durante el año y en las entrevistas previas al concurso, siempre hemos remarcado que estábamos en deuda con la aficion y que quizás nos habíamos relajado. Nunca hemos entrado en la decisión de no pasarnos, si era justa o injusta. Nunca dijimos una palabra más alta que otra. Ni siquiera en la propia letra. Pero sí creemos que Gladis marca en la sombra y que marca tendencias. Influye en los grupos e influye en el concurso, que es una forma de trabajar que tiene ella. De forma sutil está girando a las murgas hacia determinado lado. Y a nosotros, por mucho que nos digan que vayamos por ese lado, no vamos a ir. Llevamos más años que ella aquí y somos quienes vamos a elegir nuestro estilo. Ahora bien, no tenemos nada personal contra ella. La crítica es al cargo, no a la persona.

Dijo al acabar la actuación que se iban más felices que nunca. ¿Le impactó la conexión con la grada?

Es que llevábamos muchísimos años sin ver una reacción así en la primera canción de final. Cada estrofa era aplaudida, cada música era ovacionada. Los aplausos llegaban de todos lados. Y eso es impagable. Notar cómo vibra el escenario y que no te escuchan la siguiente frase porque siguen aplaudiendo la anterior... es impresionante. Es lo mayor que puede pasarle a un murguero. La levantada de aplausos fue espectacular.

¿Fue Zeta Zetas el justo vencedor de la final?

Sí, fue justo vencedor porque ganó.

Pero Bambones nunca hará un tema como los de ellos...

No, al menos conmigo de director no. Primero porque no sabríamos. Y porque no nos nace y no nos gusta.

¿Se han planteado adaptar el estilo de Bambones a lo que ahora demanda el concurso (y el jurado) para ganar?

Que hay que innovar lo dicen los periodistas y no es así. Mamelucos habría ganado el año pasado con y sin los Nietos. De hecho, empezó a ganar en la fase. La única que está haciendo innovaciones es Zeta Zetas. Chapeau por ellos porque tiene un trabajo increíble detrás. Pero a nosotros no nos gusta hacer eso. Preferimos hacer una canción de ruidos y que los ruidos de la ametralladora los haga una máquina de escribir. También podíamos haber grabado un vídeo y poner el sonido, pero no nos sale. Que se nos valore o no, ya es otra cosa. Pero nos gusta más ese tipo de imaginación y de ingenio.

No se si ha visto las puntuaciones y lo mal que queda Burlonas. ¿No cree que ya no se valora la crítica como se hacía antes?

No olvidemos que son opiniones de personas, de nueve personas. Nosotros debemos ir al margen de lo que opine el jurado. O de lo que opinen los periodistas. Tenemos que ser fieles a nosotros y a los seguidores que tenemos, que quieren que sigamos igual.

Lemus puede irse, Masi deja la batuta en manos de su hijo... ¿desgasta el puesto de director?

Sí desgasta. El dia a día, el trato con los compañeros, los roces que pueda haber con ellos durante los meses de ensayo, las decisiones que puedas tomar. Y te preguntas: ¿vale la pena perder conocidos y amigos por esto? ¿quitarle horas al trabajo? Esto ya no es como antes y hay mucha presión. Fijate lo que supone estar en el foco de las redes sociales la responsabilidad que conlleva el cargo. Parece que fuera tu trabajo y no lo es. Entiendo a Javi, entiendo a Masi... Porque es así. La dirección desgasta.