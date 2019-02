"Me encantaría interpretar una canción del Carnaval de Santa Cruz"

Yasmina Galván Hernández tiene 29 años y es vecina de Santa Cruz de Tenerife. Trabaja como auxiliar administrativo. Nunca se le pasó por la cabeza, como ella misma explica, subirse al escenario del Carnaval capitalino como candidata a Reina adulta. "Lo hago porque mi mejor amigo, el diseñador Alexis Santana, me lo ha pedido. Y le doy las gracias, porque la verdad es que está siendo una experiencia maravillosa. He pasado de ayudarle durante muchos años a confeccionar fantasías para otras chicas a ser yo su aspirante", indica. Eso sí, lo que en realidad le gustaría a Yasmina, según confiesa, es algún día interpretar una canción para el Carnaval chicharrero.

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Me convierto en candidata porque el diseñador Alexis Santana es mi mejor amigo, porque si no, probablemente no lo hubiese sido nunca. Conozco a Alexis de toda la vida. Estudiamos juntos, viajamos juntos... Formo parte de su equipo desde que empezó a diseñar fantasías para el Carnaval, hace ya unos cuantos años, por lo que he colaborado en la confección de muchos trajes. Él siempre bromeaba conmigo diciéndome que algún día yo sería su aspirante. Este año, nuestra empresa patrocinadora, Urbaser, le permitió que él eligiese a la chica. Y no se le ocurrió otra cosa que proponérmelo a mí y me ha metido en un jaleo. No pude decirle que no. Y la verdad es que me hace mucha ilusión. No es que yo tuviera en mente ni que fuese mi sueño subirme al escenario como candidata a Reina, pues, aunque adoro el Carnaval, lo que realmente me gusta es trabajar detrás del escenario. Pero siendo Alexis el diseñador, la verdad es que estoy encantada con la experiencia.

¿Y cómo se siente confeccionando su propio traje, después de tanto años trabajando en la creación de las fantasías para otras candidatas?

Pues lo estoy viviendo de una manera muy especial. Prácticamente no duermo por las noches. Voy a subirme al escenario del Carnaval con una fantasía de mi mejor amigo, en la que yo también estoy trabajando. Es algo maravilloso.

¿Podría describir su traje con una sola palabra?

Distinto. Es diferente a todo lo que se ha visto hasta ahora y ya le estoy diciendo demasiado.

¿Le gustaría, tal y como lo ha propuesto, aunque sin éxito, el propio director de la Gala, Enrique Camacho, que el jurado seleccionase a diez candidatas finalistas y que, entre estas, fuese el público el que, finalmente, eligiese a la Reina?

Pues esa me parece un muy buena idea, porque el Carnaval lo formamos todos.

¿Y por quién cree que debería estar formado el jurado?

Por personas que conozcan esta fiesta, el trabajo que hay detrás.

¿Cree que el Carnaval, al igual que tiene una Reina, también debería tener un Rey?

Me encantaría, tanto en la modalidad infantil como en la adulta.

¿Cambiaría algo de la fiesta?

Me encanta el Carnaval. Pero si estuviese en mis manos, haría todo lo que fuese necesario para que todas las galas y concursos de la fiesta tuviesen el mismo público que la final de murgas adultas y la Gala de la Reina adulta. Creo que al resto de actos les hace falta un poco más de promoción, para que vaya más gente a disfrutar de ellos.

Su principal virtud.

Soy muy optimista, estoy todo el día contenta, feliz.

Su principal defecto.

Creo que mi principal virtud es también mi principal defecto.

Una comida.

La pasta a la carbonara. Hace tiempo que no la pruebo. Yo soy grandita, las cosas como son, no soy una modelo, por lo que he tenido que ponerme un poco a dieta. Pero la verdad es que necesito una pasta a la carbonara urgentemente.

Un libro.

El perfume.

Una noticia de los últimos días o meses que le haya impactado.

Me impacta mucho todos los titulares que tienen que ver con la violencia machista. Yo imparto, junto con mi padre, clases de defensa personal a mujeres maltratadas, por lo que estas noticias me tocan mucho el corazón. Mi padre es profesor de karate.

¿Cuáles son sus aficiones?

Cantar y el senderismo.

¿Cómo se ve en un futuro?

Me gustaría sacarme las oposiciones de auxiliar judicial, me las estoy preparando. Y también, por qué no, me encantaría algún día subirme al escenario de la fiesta de Santa Cruz de Tenerife para interpretar la canción del Carnaval.