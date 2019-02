Yanira Hernández García: "No sé si me dará tiempo de hacer todo lo que quiero en tres minutos"

Natural de La Victoria y entrenadora de fitness profesional, Yanira Hernández cumplirá este año su sueño de subirse al escenario del Recinto Ferial como candidata a Reina del Carnaval. Esta joven de 32 años y eterna comparsera solo tiene una duda, si le dará tiempo de hacer todo lo que tiene previsto durante sus tres minutos de participación.

¿Es la primera vez que se presenta a un certamen como este?

Sí es la primera vez que me presento. Siempre he querido vivir esta experiencia y cuando mi diseñador me lo ofreció en mi cumpleaños el año pasado no dude en decirle que sí. Estoy entusiasmada.

¿Cómo está viviendo la experiencia?

Estoy disfrutando cada minuto, cada instante. Me da pena que llegue el día de la Gala porque es tan bonito... Lo vivo con mucha ilusión porque se que el día va a ser tan rápido que me va a dar pena y diré que duró muy poco.

¿Es carnavalera?

Sí lo he sido toda la vida. Desde que tenía 16 años siempre he sido comparsera. He estado en Río Orinoco en Bahía Bahitiare, pero ahora tengo una niña de cuatro años y no me puedo ocupar de esto como antes. Y todos los años no me pierdo Gala y el concurso de comparsa. También me gustan las murgas, pero no tanto.

¿Cómo se está preparando para el día de la Gala?

Muy duro. Voy tres o cuatro veces a la semana al gimnasio y me estoy preparando mentalmente para todo lo que conlleva. Los entrenamientos cada vez son más fuertes. Me asusta un poco el peso, no se lo que puede encontrar porque hasta que no estés ahí no sabes el peso real.

¿Qué es a lo que le tiene más reparo?

La verdad que casi todo lo que pienso es positivo. No me da nada de reparo. El momento de más nervios será cuando se abran esas puertas y tenga que dar el primer paso hacia adelante.

¿Qué cualidades piensa que debe tener una Reina del Carnaval?

Buena presencia y estar siempre a disposición de cada cosa en la que se necesite. Tiene que ser una persona con mucha facilidad de palabra por todo lo que le viene después. Además le tiene que gustar el Carnaval y vivirlo con entusiasmo.

¿Qué quiere transmitir en el escenario?

Quiero transmitir todo lo que llevo dentro: alegría, entusiasmo y mucho amor por el Carnaval. Hacerlo lo mejor posible para que los espectadores lo disfruten. Quiero hacer tantas cosas en esos tres minutos que no se si me va a dar tiempo. Lo intentaremos vivir máximo.

¿Cómo definiría en una palabra su fantasía?

Elegancia.

¿Qué es lo que más le gusta del Carnaval?

Lo más que me gusta sin duda son las comparsas. Y en segundo lugar la Gala de la Reina.

¿Suele disfrazarse?

Me escapo poco con la niña, el año pasado salí solo un día. Este año no lo se porque con tanta cosa ni se si me limitara más.

¿Qué le hubiera parecido que se hubiera implantado el carrusel de finalistas en la Gala?

No nos hubiera parecido muy bien. Se que somos muchas y no cabemos en el escenario, pero subir solo a las 10 últimas... todas tenemos derecho a estar ahí.

¿Considera que la Gala puede ser un acto sexista?

¿Sexista? ¿Por qué? No me parece para nada. Bueno nunca se ha hecho pero como todo va variando quién sabe si podrá haber chicos en el futuro, pero me gusta seguir la tradición.

¿Qué le parece el tema elegido este año para el de Santa Cruz?

La verdad, a todas nos encanta. Somos chicharreras y vivimos rodeadas de mar.

¿Cambiaría algo del Carnaval?

No yo creo que cada año se superan más. Entonces no cambiaría absolutamente nada.