Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019 | "Me haría mucha ilusión cuando sea más grande ser la Reina adulta"

Ylenia Rodríguez Domínguez parecía "estar todavía en un sueño", ayer, un día después de que en la tarde del domingo fuera proclamada Reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife con la fantasía Entre el pasado y el presente, una creación del diseñador Santi Castro que, en representación de Boutique La Princesa y el Guisante, deslumbró al público y a los miembros del jurado. Y ya apunta maneras de cara al futuro porque asegura que le haría "mucha ilusión cuando sea más grande poder ser la Reina adulta del Carnaval".

Tras una maratoniana jornada concediendo entrevistas a televisiones, radios y periódicos, Ylenia Rodríguez aseguró sentirse "muy feliz y muy contenta" de ser la Reina infantil del Carnaval, un título que le "hacía mucha ilusión desde años". "Se lo había pedido a mis padres hacía años porque me gustaba y porque tengo amigas que ya se habían presentado".

Aunque la pequeña Ylenia Rodríguez, de 8 años y natural del municipio de Arona, pudiera estar cansada, no pierde la sonrisa durante la entrevista y posa con toda naturalidad ante los fotógrafos. Sin duda ha nacido una reina que asegura estar "súper feliz". La niña ya ha podido hablar con sus amigas del cole, que le trasladaron sus felicitaciones por el nombramiento, señala.

Ylenia Rodríguez relata cómo fue la primera vez que acudió al taller de su diseñador, Santi Castro. Señala que "fui a su nave y estaba Santi, entonces le pregunté si la fantasía que estaba a su lado era la mía, y me dijo que sí. Me encantó desde que la vi por primera vez", destaca.

La niña, que acudió a la entrevista acompañada de sus padres, Jordi Rodríguez y Estefanía Domínguez, recuerda que ayudó a Santi Castro "a pegar las piedras y algunas partes que yo pudiera". Cuando se le pregunta si le costó mucho lucir su fantasía en el escenario por el peso que podía tener ya que el traje tenía una gran envergadura, la peque Ylenia Rodríguez desvela un secreto: "Pues no pesaba porque tenía una cosita pegada a la cintura que me ayudaba a tirar del carro".

"Estaba súper nerviosa", confiesa Ylenia Rodríguez. "Empezaron a decir los nombres de las candidatas que iban siendo elegidas como Damas de Honor y luego, cuando los presentadores estaban a punto de decir mi nombre, yo estaba súper nerviosa hasta que dijeron mi nombre, pero no me lo creí" que me hubieran elegido Reina.

"Me encantó que Santi Castro haya sido mi diseñador porque es uno de los mejores y tiene un equipo súper bueno", afirma.

Sobre el proceso de elección como candidata, destaca que fue su tío quien le presentó a Santi Castro. "Mi tío está metido en este mundo de los certámenes y yo había participado en algunos eventos del pueblo. Me hacía mucha ilusión ser candidata a Reina".

Ylenia Rodríguez estudia tercero de Primaria y ahora mismo, cuando se le pregunta por lo que quiere ser de mayor, afirma con contundencia: "Diseñadora". Si sigue con su expediente académico podrá ser lo que quiera porque aseguran sus padres que "tiene unas notas muy buenas" y añade su madre: "La verdad es que no podemos tener quejas de sus estudios".

Ylenia Rodríguez acude también a clases de patinaje, en el club Rolling, y a gimnasia rítmica. "Me gusta mucho bailar y cantar".

Estefanía Domínguez estaba muy emocionada y encantada de que su hija hubiera sido elegida Reina infantil. "Quien tiene hijos seguro que puede entender la emoción que una siente cuando ve a su hija sobre el escenario, tan guapa y tan feliz y, encima, luego resulta elegida Reina".

Ylenia Rodríguez nació el 21 de abril de 2010 y tiene una hermanita que por muy pocas horas no nació el mismo día que ella. Es Adriana, que nació el 19 de abril de 2017.

La pequeña Adriana no reconocía a Ylenia cuando fue con sus padres a felicitarla después de la gala Infantil, solo cuando Ylenia se quitó el tocado y salió de la fantasía le dijo: "¡Ta-ta!", porque la había reconocido entonces, señala su madre.

Ylenia Rodríguez asegura que ha hecho buenas amigas como "Aynara y Adriana, que también son candidatas de Santi Castro", comenta a la vez que anima a "todas las niñas que tengan el sueño de presentarse como candidata, que lo hagan porque es maravilloso".