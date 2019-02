Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019 | "Soy tímida pero me convierto en otra persona al subirme a un escenario"

María José Chinea Cabrera tiene 22 años y es vecina de Las Galletas, en Arona. Se está preparando las oposiciones para trabajar como maestra, en la especialidad de atención a la diversidad. Desde que tiene uso de razón, no se ha perdido ni una sola Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Por eso, aún no se cree que este año sea una de las candidatas. Cuenta que es muy tímida, pero asegura que cuando se sube a un escenario, se convierte en otra persona.

¿Cómo se convierte en candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

En 2017, me presenté a un casting del diseñador Jorge González Santana para poder participar en la Gala de la Reina del Carnaval Internacional de Los Cristianos, en el municipio de Arona. Fui seleccionada entre 12 chicas, pero es que, además, fui proclamada Reina. Mi diseñador me acogió como si fuera de su familia y el contacto continuó. En mayo del año pasado recibí un mensaje suyo diciéndome que me pasara por su casa, porque quería hablarme de un proyecto que tenía. Fue entonces cuando me dijo que quería que fuera su aspirante a Reina para el Carnaval de Santa Cruz de 2019. Yo no me lo esperaba, no me lo podía creer, fue una sorpresa maravillosa. Ni me lo pensé. Aunque suene a tópico, se hacía realidad un sueño.

¿Y por qué soñaba con esto?

Hay cosas que no tienen explicación. Desde que era pequeñita, esperaba con emoción todo el año a que llegara el día de la Gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife para verla por la tele. Me encantaba. Para mí era algo mágico el hecho de que se abrieran las puertas del escenario y, de repente, aparecieran unas fantasías espectaculares. Siempre me preguntaba que cómo se podrían hacer unos trajes así. En una ocasión, siendo muy niña, me fue imposible ver la Gala y mi padre tuvo que grabármela. Para mí era toda una tragedia perdérmela.

Pero ya logró ser Reina del Carnaval Internacional de Los Cristianos...

Sí y para mí fue algo muy emocionante. Yo bailo desde pequeña en un grupo de baile y todos los años me subía al escenario del Carnaval de Los Cristianos, pero como bailarina. Cuando veía a las candidatas a Reina, me moría de envidia. Hasta que un día yo también lo conseguí. Pero tengo que reconocer que con lo que soñaba era con subirme al escenario del Carnaval de Santa Cruz. Y aquí estoy, sin creérmelo aún.

¿Por qué cree que el diseñador Jorge González Santana, que, por cierto, ha sido el creador de las fantasías de las dos últimas Reinas del Carnaval chicharro, las de 2017 y 2018, la ha elegido a usted para esta edición de la fiesta?

Pues no sabría decirte. Él me cuenta que yo le sorprendí muchísimo cuando participé en el Carnaval de Los Cristianos. Dice que me convierto en otra persona cuando me subo a un escenario. Soy una persona muy tímida pero cuando estoy allá arriba, me siento cómoda, muy a gusto, es como si sintiera más seguridad de la que siento en mi vida cotidiana. Mi familia cuenta que cuando yo era pequeña nunca quería separarme de mi madre y lloraba mucho si lo hacía. La entrada al colegio era un drama todos los días. Con 5 añitos, mi madre decidió que participara en una gala infantil. Nadie apostaba por mí, pues decían que no me iba a atrever, que lloraría mucho y que no sería capaz de subirme al escenario. Sin embargo, aquel día me solté de la mano de mi mamá y descubrí un lugar en el que era feliz. Fue mi primera toma de contacto con un escenario y, la verdad, es que me gustaría seguir subiéndome toda la vida.

Pues todos los años no puede ser candidata a Reina...

Sí lo sé. Digo que me gustaría seguir subiéndome al escenario toda la vida como bailarina, que es mi gran pasión. Nuestro cuerpo se convierte en un modo de expresión y es algo maravilloso.

¿Y qué es lo que baila?

De todo un poco, pero sobre todo ritmos latinos.

¿Podría definir su fantasía con una palabra?

Emotiva. Estoy enamorada de mi traje, fue amor a primera vista. Sé que el público se va a emocionar.

¿Cambiaría algo del Carnaval de Santa Cruz?

A mí me gusta todo muchísimo. Lo único que yo haría es sacar los concursos y galas a la calle para que pudieran verlos más gente.

¿Qué le parecería la posibilidad de que la Reina fuese elegida por el público?

Creo que sería una muy buena opción, aunque entiendo que conseguir un método fiable al cien por cien es muy difícil.

¿Y cree que el Carnaval también debería tener un Rey?

Pues sí.

Su principal virtud.

La empatía.

Su principal defecto.

Que soy muy exigente.

¿Cuáles son sus aficiones?

Bailar, el mar y mi familia.

Una comida.

Son muchas, como el gofio, el queso y las ensaladas.

Una película.

La milla verde.

Un libro.

El diario de Ana Frank.

Una noticia de los últimos días que le haya impactado.

El incendio en La Palma. Afortunadamente quedó en nada.

¿Cómo se ve en un futuro?

Intento no pensar en ello. La verdad es que prefiero vivir el presente.